La fiesta mundialista se vive en la Aldea Global

La pasión por el futbol se combina con la riqueza cultural de decenas de naciones en la Aldea Global Chapultepec 2026, un festival gratuito que convierte al Bosque de Chapultepec en un escaparate de tradiciones, gastronomía, música y expresiones artísticas de todo el mundo en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Hasta el 21 de junio, visitantes de todas las edades podrán recorrer este espacio multicultural que reúne a los países participantes en la justa deportiva, así como a organismos internacionales, en una celebración que busca fortalecer el intercambio cultural y la convivencia entre pueblos.

Un recorrido por 48 naciones

La Aldea Global reúne a 48 países participantes del Mundial, entre ellos México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, España, Francia, Japón, Marruecos, Sudáfrica, Portugal, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, además de representaciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea.

Cada pabellón ofrece una experiencia distinta, donde los asistentes pueden conocer tradiciones, expresiones artísticas, costumbres y formas de vida de diversas regiones del planeta sin salir de la capital del país.

Los espacios están diseñados para acercar al público a la diversidad cultural mediante exposiciones, actividades interactivas y muestras representativas de cada nación participante.

Música, arte y sabores

Uno de los principales atractivos del festival es su amplia programación cultural. Durante casi dos semanas se presentan conciertos, ensambles musicales, espectáculos de percusión, danza árabe, tango, expresiones folclóricas latinoamericanas y propuestas artísticas provenientes de distintos continentes.

La oferta también incluye una zona gastronómica donde los visitantes pueden degustar sabores característicos de diversos países, así como foros culturales y áreas comunes destinadas al encuentro entre comunidades nacionales e internacionales.

Actividades para todas las edades

La programación contempla talleres infantiles, conferencias, cine, documentales, actividades deportivas y espacios de reflexión sobre inclusión, derechos humanos, migración, igualdad de género y cultura de paz.

Además de talleres de reciclaje y arte, creación de carteles futboleros, narración de cuentos, dibujo para niñas y niños, así como conferencias sobre liderazgo femenino en el deporte y diversidad cultural.

También se pueden disfrutar películas, documentales y cortometrajes relacionados con el futbol y distintas expresiones culturales del mundo, mientras que compañías teatrales ofrecen funciones dirigidas al público infantil y familiar.

Convivencia multicultural

La Aldea Global también cuenta con una Zona Mundialista equipada con pantallas y espacios especialmente acondicionados para seguir en vivo los encuentros de la Copa Mundial 2026.

De esta manera, el Bosque de Chapultepec se transforma en un punto de encuentro donde el futbol sirve como puente entre culturas. Música, gastronomía, arte, cine y deporte convergen en un mismo espacio para demostrar que la fiesta mundialista va más allá de las canchas.