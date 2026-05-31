Cae una tonelada de metanfetamina en Durango. ¡Venían entre jícamas!

En las carreteras del norte del país, los operativos de vigilancia continúan revelando nuevas modalidades utilizadas por grupos delictivos para mover cargamentos ilícitos sin levantar sospechas.

Lo que aparentaba ser un transporte común de productos agrícolas terminó convirtiéndose en un importante aseguramiento que puso al descubierto un sofisticado método de ocultamiento y derivó en la detención de una persona vinculada con el traslado de una enorme cantidad de presunta droga.

En Ovaciones te decimos todos los detalles del cargamento que fue descubierto.

También lee: Hackean Programas del Bienestar: ¡Se filtraron datos bancarios!





FGR asegura cerca de una tonelada de presunta metanfetamina en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de aproximadamente 916 kilogramos de probable metanfetamina que eran transportados en un tractocamión cargado con jícamas, durante un operativo realizado en el estado de Durango.

De acuerdo con la autoridad federal, la acción fue resultado de una denuncia anónima que permitió iniciar una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad.

Según detalló la institución, los trabajos de seguimiento derivados de la denuncia llevaron a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a desplegar un operativo en las inmediaciones de la carretera León Guzmán, en el municipio de Gómez Palacio.

"La detención en flagrancia de una persona que conducía un tractocamión acoplado con caja refrigerante cargado con jícamas", detallaron las autoridades.

Entre contenedores con jícamas, #FGR localiza cerca de una tonelada de metanfetaminas. Derivado de una denuncia anónima, elementos de la #FGR, en coordinación con el @GabSeguridadMX, lograron la detención en flagrancia de Manuel "N", que conducía un tractocamión acoplado con caja... pic.twitter.com/1t67aNePNv — FGR México (@FGRMexico) May 31, 2026

Hallan compartimento oculto entre cajas y contenedores

Durante la inspección de la unidad, los agentes federales localizaron un compartimento oculto debajo de una caja refrigerada acoplada al tractocamión. Ahí se encontraba la sustancia con características propias de la metanfetamina.

La Fiscalía indicó que la posible droga fue encontrada "entre 369 cajas y contenedores de plástico", utilizados para transportar la carga agrícola y ocultar el cargamento ilícito.

Las autoridades identificaron al conductor como Manuel "N", quien fue detenido en el lugar. Asimismo, fue asegurado el tractocamión utilizado para el traslado de la mercancía.

El cargamento viajaba de Nayarit hacia Baja California

De acuerdo con la información oficial, el vehículo procedía del estado de Nayarit y tenía como destino final la ciudad de Tijuana, en Baja California, una de las rutas estratégicas utilizadas para el tráfico de narcóticos hacia la frontera norte.

La FGR informó que tanto el detenido como la droga asegurada y el vehículo quedaron a disposición de la representación federal en Baja California, donde se continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

"El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Baja California, para continuar y definir lo que a derecho corresponda, por la probable comisión en un delito contra la salud", precisó la dependencia.

La institución también recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, la persona señalada en el caso deberá ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.