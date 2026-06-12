FGR atrae el caso de la desaparición de Roxana, la periodista sustraída en Veracruz

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fiscal General del Estado de Veracruz informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de la desaparición y sustracción de su domicilio de la periodista Roxana Guzmán.

Lo anterior lo dio a conocer en una rueda de prensa donde señaló que la FGR podría ejercer la facultad de atracción y detallo que el entre procurador de justicia que encabeza ya realizó las diligencias necesarias durante los estos días.

¿Qué le pasó a Roxana Guzmán?

Roxana Guzmán fue sustraída por un grupo armado que ingresó a su domicilio en el municipio de Nanchital el pasado 2 de junio, y hasta el momento se desconoce su paradero.

Desde el momento, la fiscal señaló que se hicieron las investigaciones correspondientes y que no se descansaría hasta que se diera con el paradero de la comunicadora, incluso, en la conferencia matutina del pasado viernes 5 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a que las autoridades pondrán todo de su parte.

En ese sentido, la titular de la FGE, comentó que en la última semana se han realizado entrevistas, dictámenes respectivos y trabajos de búsqueda.

"Se hicieron todas las diligencias correspondientes, (...) pero nos notificaron el día de antier me parece que en la tarde, la atracción por parte de la FGR, entonces atraen la carpeta la FGR, la fiscalía especializada de la FGR y el día de hoy se está entregado en esta hora máximo me parece que ya la entregaron esta carpeta en la Ciudad de México", indicó Jiménez Aguirre.

Añadió que, a pesar de los rumores que han existido en torno al caso de la comunicadora desaparecida, las autoridades estatales no han llevado a cabo ninguna detención relacionada con el caso.

?? La fiscal general Lisbeth Jiménez Aguirre informó que continúan abiertas todas las líneas de investigación por el homicidio del periodista Luis Ángel López Valdez en Poza Rica, reveló que recibió 18 disparos. ?https://t.co/pHc4AsRyaY pic.twitter.com/Lz4OFJSLar — Quadratín Veracruz (@Quadratin_Ver) June 12, 2026

Dijo que la Fiscalía Estatal trabajará de la mano con la FGR para dar lo antes posible con el paradero de la periodista, a pesar de que sea la Federación quien lleve la investigación a partir de ahora.

"Estamos muy pendientes porque al final del día si bien hubo muchas especulaciones respecto a que había aparecido, respecto a que si había habido detalles, etcétera, nosotros tenemos que verlo todo en un contexto", dijo ante medios de comunicación estatales.

Asimismo, comentó que en torno a este caso, la Fiscalía estatal seguía dos líneas de investigación y hasta el momento ninguna de ellas se había descartado, sin embargo no reveló de cuales se tratan.