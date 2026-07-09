Polémica por piloto ligado a "El Mayo": Sheinbaum exige explicación de la FGR

La investigación sobre el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos abrió un nuevo frente. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República explicar las circunstancias en que el piloto de la aeronave utilizada en esa operación fue entregado a autoridades estadounidenses.

La pregunta surgió después de que la FGR informó que el piloto no fue detenido en Estados Unidos tras el traslado de Zambada. Según la información presentada por la Fiscalía, posteriormente fue localizado en México, continuó con actividades delictivas, fue detenido y más tarde entregado al gobierno estadounidense.

La presidenta reconoció que no cuenta con información suficiente para explicar por qué se tomó esa decisión ni en qué condiciones ocurrió la entrega. Señaló que corresponde a la Fiscalía ofrecer esa respuesta, debido a que fue esa institución la que dio a conocer el dato durante su informe más reciente.

Sheinbaum también pidió al canciller Roberto Velasco revisar el expediente para que el gobierno pueda ampliar la información sobre este punto en los próximos días.

Controversias y avances en la investigación

La mandataria evitó pronunciarse sobre si la entrega del piloto afectó la investigación mexicana sobre el traslado de "El Mayo". Insistió en que primero debe conocerse el contexto jurídico de esa decisión y si ocurrió antes o después de que la Fiscalía obtuviera nuevos elementos sobre el caso.

El nuevo elemento se suma a la controversia por las versiones contradictorias en torno al operativo. El gobierno sostiene que persisten dudas sobre la participación de agencias estadounidenses y mantiene abierta la investigación por una posible violación a la soberanía nacional.

Mientras la FGR continúa con la indagatoria, la explicación sobre la entrega del piloto se convirtió en una pieza pendiente para reconstruir la ruta completa que permitió el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos.