FGR revela cómo operaba la red de huachicol fiscal; investiga a más de 70 personas y empresas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los aseguramientos de casi 53 millones de litros de hidrocarburos, 299 ferrotanques, embarcaciones, autotanques, tractocamiones e infraestructura utilizada para el almacenamiento y distribución de combustible forman parte de una sola investigación encaminada a desarticular una red nacional dedicada al llamado "huachicol fiscal".

FGR avanza en investigación contra red de huachicol fiscal

De acuerdo con las indagatorias, entre los presuntos integrantes de esa estructura se encuentran, presuntamente los contraalmirantes y hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

A través de un comunicado, la dependencia encabezada por Ernestina Godoy Ramos informó el avance de las investigaciones sobre la red de contrabando de combustible, luego de que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna difundiera una nueva carta en la que aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue malinformada sobre el caso. En el documento, la FGR señaló que los aseguramientos realizados en puertos, aduanas y vías ferroviarias corresponden a una misma estructura criminal dedicada al llamado "huachicol fiscal", que utilizaba documentación falsa y diversos esquemas para introducir hidrocarburos de procedencia ilícita al país y evadir el pago de impuestos.

Detenciones y aseguramientos clave en la operación

Actualmente, Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos. En tanto, su hermano, Fernando Farías Laguna, fue capturado en Argentina el pasado 23 de abril con fines de extradición a México, al ser señalado por las autoridades como presunto integrante de la misma red investigada.

De acuerdo con la FGR, el llamado huachicol fiscal operaba mediante una red integrada por empresas fachada, importadores, agentes aduanales, operadores logísticos y esquemas financieros que permitían introducir combustible al país simulando importaciones legales, evadir el pago de impuestos y posteriormente incorporarlo al mercado nacional ocultando su origen ilícito.

Las investigaciones establecen que el combustible ingresaba por vía marítima con documentación falsa, era descargado sin ser declarado y almacenado en instalaciones clandestinas para posteriormente distribuirse por carretera, donde era mezclado con producto legal para dificultar su identificación. Paralelamente, otra parte de la operación utilizaba el sistema ferroviario mediante declaraciones falsas sobre el volumen o el tipo de mercancía transportada.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) determinó, según la dependencia, que todas estas operaciones corresponden a una misma organización criminal con presencia logística en Coahuila, Durango y Zacatecas, entidades que funcionaban como puntos de conexión entre las rutas marítimas, ferroviarias y terrestres.

La FGR agregó que las investigaciones permanecen abiertas contra más de 70 personas físicas y morales relacionadas con operaciones detectadas en nueve entidades del país.

Entre los principales aseguramientos destaca el del buque Challenge Procyon, en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde fueron decomisados alrededor de 10 millones de litros de diésel, además de tractocamiones, autotanques, documentación aduanera e infraestructura de almacenamiento.

La dependencia estimó que esa acción representó una afectación económica de aproximadamente 372 millones de pesos para la organización criminal.

Otro de los operativos relevantes permitió asegurar ocho millones 892 mil litros de hidrocarburo descargados del buque TORM AGNES en un predio de El Sauzal, en Ensenada, Baja California. En esa acción también fueron aseguradas pipas con combustible de procedencia ilícita, detenidas tres personas y continúan vigentes órdenes de aprehensión contra otros presuntos responsables.

La FGR calculó que ese aseguramiento provocó un impacto económico cercano a 154.9 millones de pesos para la organización investigada.

En la modalidad ferroviaria, la dependencia informó el aseguramiento de 170 ferrotanques con 18.9 millones de litros de hidrocarburos en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila, además de una espuela ferroviaria en esta última entidad.

De acuerdo con la FGR, esa operación representó una afectación económica estimada en 238.8 millones de pesos para la estructura criminal.

La Fiscalía también informó que una de las investigaciones de mayor alcance se concentra en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, donde fueron asegurados aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos, 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques.

Ese expediente derivó en órdenes de aprehensión que permitieron la detención y vinculación a proceso de presuntos integrantes de la organización, además del seguimiento de una red integrada por empresas, operadores logísticos y servidores públicos presuntamente involucrados.

La FGR señaló que las investigaciones buscan no sólo asegurar el combustible de procedencia ilícita, sino desmantelar la estructura financiera, empresarial y logística que sostiene el contrabando de hidrocarburos, identificar a quienes la financian, seguir la ruta del dinero y llevar ante la justicia a todos los presuntos responsables.