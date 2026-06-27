Incinera FGR más de 400 kilos de narcóticos en Teotihuacán

Más de 405 kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana, además de 105 unidades de sustancias psicotrópicas vinculadas con 52 investigaciones federales, fueron destruidos por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte del procedimiento legal para retirar de circulación los narcóticos asegurados y evitar que regresen al mercado ilícito.

La diligencia fue encabezada por la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con personal del Órgano Interno de Control de la propia institución, peritos en fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El procedimiento se llevó a cabo en las instalaciones del Campo Militar 37-A, en San Juan Teotihuacán, Estado de México, donde fueron incinerados 405 kilogramos con 874 gramos de narcóticos, entre ellos cocaína, metanfetamina y marihuana.

Además, fueron destruidas 105 unidades consistentes en pastillas, tabletas y cápsulas que contenían sustancias psicotrópicas, las cuales también formaban parte de los expedientes integrados por la autoridad ministerial.

La destrucción de las drogas representó la etapa final de los procedimientos relacionados con 52 investigaciones federales y se realizó bajo supervisión de autoridades ministeriales, personal del Órgano Interno de Control, peritos de la Agencia de Investigación Criminal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con este procedimiento, la FGR indicó que dio cumplimiento a las disposiciones legales para la destrucción de narcóticos asegurados y concluyó el destino final de las sustancias decomisadas, como parte de las acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad federal y las autoridades de la Ciudad de México.