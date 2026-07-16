¿Quién es Ernesto "N"? Ex gobernador de BC detenido por la FGR por delincuencia organizada y huachicol

La tarde de este jueves 16 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que detuvieron a Ernesto "N", un ex gobernador de Baja California por la presunta comisión de delitos como delincuencia organizada y contrabando de combustible.

En sus redes sociales, la FGR informó que como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, se llegó a la conclusión que una de las empresas del ex gobernador de Baja California estaba involucrada.

Por ello, se solicitó y se obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y de contrabando en contra de Ernesto "N". la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A pesar que esta información sigue en marcha, en Ovaciones te contamos quién es este ex gobernador.

¿Quién es Ernesto "N", ex gobernador detenido por la FGR?

Ernesto Ruffo Appel es un político del Partido Acción Nacional (PAN) y empresario mexicano. Es recordado por ser el primer gobernador de oposición en Baja California, tras romper con la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1989.

Su trayectoria política se desarrolla de la siguiente manera:

Presidente Municipal de Ensenada : Ocupó el cargo de 1986 a 1989.

: Ocupó el cargo de 1986 a 1989. Gobernador de Baja California : Su triunfo electoral en 1989 marcó el inicio de la alternancia partidista en los estados del país.

: Su triunfo electoral en 1989 marcó el inicio de la alternancia partidista en los estados del país. Comisionado de la Frontera Norte : Fungió en este puesto federal durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006).

: Fungió en este puesto federal durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). Senador de la República: Representó a su estado en las legislaturas LXII y LXIII, de 2012 a 2018

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los... pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

Ernesto Ruffo Appel quiso ser presidente de México

El panista quiso ser presidente de México en 2018; sin embargo, desde octubre de 2016 hizo pública su aspiración, por lo que fe promovido en redes sociales y el PAN lo tomó como un serio contendiente a la candidatura.

En diciembre de 2017, se declinó su candidatura aún en la contienda interna, pero decidió sumarse a la candidatura de Ricardo Anaya Cortés.