Traslado de "El Jando" fue decisión colegiada; FGR dará detalles

El traslado de Mauro Alberto Núñez Ojeda, "El Jando", a Estados Unidos fue una decisión colegiada del Consejo Nacional de Seguridad, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará primero los detalles del expediente antes de que el Gabinete de Seguridad explique por qué autorizó su envío.

La explicación surgió después de que periodistas preguntaron por qué México permitió el traslado de un presunto operador del Cártel de Sinaloa considerado una pieza relevante para esclarecer las circunstancias en que Ismael "El Mayo" Zambada llegó a territorio estadounidense.

Sheinbaum explicó que cada solicitud de traslado es analizada de manera individual por el Gabinete de Seguridad. Añadió que, en el caso de "El Jando", la Fiscalía debe informar primero cómo fue identificado, detenido y puesto a disposición de las autoridades antes de que el Ejecutivo exponga los criterios utilizados para autorizar su envío.

¿Por qué se autorizó el traslado de "El Jando" a Estados Unidos?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que las decisiones se toman después de revisar cada expediente y de valorar el riesgo que representa cada persona para el país.



Omar García Harfuch, sostuvo que las decisiones se toman después de revisar cada expediente. Foto: Cuartoscuro

Explicó que varios de los enviados mantenían operaciones delictivas desde prisión, ordenaban homicidios, coordinaban extorsiones o corrompían servidores públicos, además de enfrentar procesos penales tanto en México como en Estados Unidos.

El funcionario precisó que las solicitudes del Departamento de Justicia estadounidense forman parte del análisis, aunque aclaró que las personas enviadas también contaban con investigaciones, órdenes de aprehensión o procesos penales vigentes en territorio mexicano.

Sobre el caso específico de Mauro Alberto Núñez Ojeda, Sheinbaum evitó adelantar información y reiteró que corresponde a la FGR presentar el expediente completo. Indicó que una vez concluida esa exposición, el Gabinete de Seguridad detallará las razones que sustentaron la decisión colegiada.

Detalles sobre la participación de Mauro Alberto Núñez Ojeda

Mauro Alberto Núñez Ojeda fue entregado a autoridades estadounidenses en agosto de 2025 junto con otros 25 presuntos integrantes de organizaciones criminales.

De acuerdo con documentos judiciales presentados en una corte federal de Estados Unidos, admitió haber participado entre 2014 y 2025 en una conspiración para fabricar y distribuir cocaína y reconoció haber colaborado con integrantes de alto nivel del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades de ese país lo identifican como operador de la estructura aérea utilizada para el transporte de droga, armas y dirigentes de esa organización criminal.

Su nombre cobró relevancia porque es señalado por autoridades estadounidenses como uno de los operadores vinculados al traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos, un episodio que la Fiscalía mexicana mantiene bajo investigación y que el Gobierno de México considera relacionado con una posible violación de la soberanía nacional.

Sheinbaum adelantó que la Fiscalía podría informar sobre este caso durante los próximos días. Después de esa presentación, agregó, el Gabinete de Seguridad responderá por qué autorizó el envío de "El Jando" a Estados Unidos y cuáles fueron los elementos que respaldaron esa determinación.