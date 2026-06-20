Copa Mundial FIFA: FGR refuerza lucha contra trata

La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) estableció guardias permanentes, reforzó sus áreas de investigación con personal especializado y habilitó mecanismos especiales de denuncia para atender posibles casos de trata de personas durante la Copa Mundial FIFA, ante el incremento de visitantes nacionales y extranjeros que llegan a las sedes mexicanas del torneo.

Medidas de la Fiscalía General para prevenir la trata durante la Copa Mundial FIFA

Las medidas fueron reportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) al Senado de la República como parte de las acciones desplegadas para prevenir, investigar y perseguir delitos relacionados con la explotación de personas durante el desarrollo de la justa mundialista.

La fiscalía advirtió que la celebración del Mundial en México, Estados Unidos y Canadá provocará una mayor movilidad nacional e internacional, así como una concentración de visitantes en zonas hoteleras, turísticas, comerciales y de entretenimiento, escenarios donde pueden presentarse conductas vinculadas con la trata de personas y otros delitos de explotación.

Exhorto del Senado y coordinación con gobiernos locales

La dependencia a cargo de Ernestina Godoy Ramos informó lo anterior después de un exhorto que hizo el Senado para fortalecer las acciones de prevención, detección y denuncia de la trata infantil y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en coordinación con los gobiernos de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, entidades que albergan partidos de la Copa del Mundo.

Entre las medidas implementadas se encuentra un esquema permanente de guardias operativas a cargo de personal especializado en la investigación de delitos de trata de personas, respaldado por el Centro de Atención Telefónica de la FGR para garantizar atención inmediata y capacidad de reacción ante cualquier denuncia relacionada con este delito.

La dependencia también integró equipos de apoyo con personal proveniente de otras fiscalías especiales adscritas a la FEVIMTRA, además de reforzar las labores de la Fiscalía Especializada de Control Regional con el propósito de ampliar la capacidad institucional de atención e investigación durante el torneo.

De acuerdo con el informe enviado a la Cámara alta, el fortalecimiento operativo permitirá agilizar los tiempos de respuesta, evitar afectaciones en las tareas sustantivas de procuración de justicia y mantener la continuidad de las investigaciones durante el periodo de mayor afluencia de visitantes.

La FGR informó además que habilitó un micrositio dentro de su portal institucional para recibir denuncias, brindar orientación e iniciar investigaciones por posibles delitos federales. La plataforma también ofrece información dirigida a visitantes extranjeros sobre sus derechos y obligaciones durante su estancia en el país.

Asimismo, la FEVIMTRA mantendrá mecanismos de coordinación y colaboración con la Fiscalía Especializada de Control Regional para proporcionar apoyo técnico, operativo y especializado en aquellos asuntos que requieran intervención conjunta o atención en materias relacionadas con la trata de personas.

El documento, publicado el pasado 17 de junio en la Gaceta del Senado, establece que ante el conocimiento o denuncia de posibles hechos delictivos, los agentes del Ministerio Público Federal deberán actuar sin demora para garantizar atención adecuada a niñas, niños, adolescentes y posibles víctimas, así como el inicio oportuno de las investigaciones correspondientes.