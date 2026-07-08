FGR descarta, por ahora, entregar a Rocha Moya y otros nueve señalados por Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, por ahora, no es posible entregar a Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, ni a otros ocho funcionarios y exfuncionarios señalados por ese país, debido a que continúa el procedimiento derivado de la solicitud de detención provisional con fines de extradición y aún no se han reunido elementos suficientes para judicializar la investigación en México.

Solicitud de extradición y procedimiento en trámite

En conferencia de prensa, el fiscal especializado Raúl Jiménez Vázquez explicó que la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos fue formulada como una medida urgente.

Precisó que la FGR solicitó a las autoridades estadounidenses justificar las razones de esa urgencia, por lo que el procedimiento previsto en la Ley de Extradición Internacional continúa en trámite.

Investigación y estado actual del caso

Al señalar que la investigación iniciada en México comprende al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios mencionados en la solicitud estadounidense, aclaró que la indagatoria se desarrolla sobre los hechos denunciados y no únicamente con base en los señalamientos formulados por ese país.

Jiménez Vázquez recordó que la carpeta se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos y que el Ministerio Público ya realizó entrevistas ministeriales a las diez personas señaladas, además de integrar reportes, informes y otros datos de prueba para fortalecer las líneas de investigación.

Indicó que las diligencias han sido exhaustivas; sin embargo, aclaró que hasta el momento la Fiscalía no ha reunido el estándar probatorio mínimo que exige la legislación mexicana para ejercer acción penal o llevar el caso ante un juez.

Por ello, dijo que, por ahora, la investigación se limita a los delitos contenidos en la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos y no se ha ampliado hacia otros posibles ilícitos.

Respecto a una eventual investigación patrimonial, financiera o sobre el entorno familiar de los señalados, el fiscal explicó que, con los elementos disponibles hasta ahora, no existen datos que justifiquen abrir ese tipo de líneas de investigación; sin embargo, aclaró que la Fiscalía continuará recabando información para determinar si existen elementos suficientes que permitan judicializar el caso.