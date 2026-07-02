Vinculan a proceso a Alejandro Yáñez Quintana, alias "El Greñas" por cocaína

Alejandro Yáñez Quintana, alias "El Greñas", fue vinculado a proceso por su probable participación en la comercialización de cocaína desde la Ciudad de México con destino a Estados Unidos y España, como parte de una presunta organización criminal transnacional.

Investigación y denuncia internacional

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la investigación inició tras una denuncia presentada por autoridades de Estados Unidos, que alertó sobre un grupo presuntamente dedicado al tráfico de cocaína desde la capital del país hacia territorio estadounidense y español.

La #FGR obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra Alejandro "N", por su probable participación en un delito contra la salud. La investigación comenzó en 2025, en seguimiento a una denuncia presentada por las autoridades estadounidenses en la que se... pic.twitter.com/QdVXS9DTXW — FGR México (@FGRMexico) July 2, 2026

Detención y proceso judicial

Con esa información, detalló la dependencia a cargo de Ernestina Godoy, elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Yáñez Quintana, a quien localizaron en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

Durante la audiencia, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada presentó los datos de prueba que permitieron al juez federal dictar la vinculación a proceso, por lo que el juzgador también le impuso prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Varonil Sur y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.