Una denuncia internacional contra Alejandro Yénez alertó sobre la organización criminal
Vinculan a proceso a Alejandro Yáñez Quintana, alias "El Greñas" por cocaína
Por: Pilar Mansilla
Alejandro Yáñez Quintana, alias "El Greñas", fue vinculado a proceso por su probable participación en la comercialización de cocaína desde la Ciudad de México con destino a Estados Unidos y España, como parte de una presunta organización criminal transnacional.
Investigación y denuncia internacional
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la investigación inició tras una denuncia presentada por autoridades de Estados Unidos, que alertó sobre un grupo presuntamente dedicado al tráfico de cocaína desde la capital del país hacia territorio estadounidense y español.
Detención y proceso judicial
Con esa información, detalló la dependencia a cargo de Ernestina Godoy, elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Yáñez Quintana, a quien localizaron en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.
Durante la audiencia, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada presentó los datos de prueba que permitieron al juez federal dictar la vinculación a proceso, por lo que el juzgador también le impuso prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Varonil Sur y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
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