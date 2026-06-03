iPhone 18: las características que podrían llegar al próximo celular de Apple

Aunque Apple todavía no presenta oficialmente la familia iPhone 18, en estos días se habla de diversas filtraciones, han comenzado a revelar algunos de los posibles cambios que llegarían con la próxima generación de teléfonos de la compañía.

Uno de los rumores que más ha llamado la atención es que Apple estaría preparando un cambio en su calendario de lanzamientos. De acuerdo con diversos reportes, los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max podrían presentarse a finales de 2026, mientras que la versión estándar del iPhone 18 llegaría hasta la primavera de 2027.

Un diseño con menos elementos visibles en pantalla

Entre las filtraciones más comentadas se encuentra la posible incorporación de una nueva versión de Face ID oculta bajo la pantalla en los modelos Pro. Esto permitiría reducir el tamaño de la Dynamic Island e incluso modificar por completo el aspecto de la parte frontal del dispositivo.

Sin embargo, otras versiones señalan que Apple todavía mantendría la Dynamic Island, aunque con cambios en su tamaño y funcionamiento.

Más potencia y memoria

Los rumores también apuntan a que la serie iPhone 18 incorporaría el nuevo procesador A20, fabricado con tecnología más avanzada que la utilizada actualmente por Apple. Diversos analistas consideran que esto permitiría mejorar el rendimiento y la eficiencia energética de los equipos.

Además, algunas filtraciones indican que los dispositivos podrían aumentar su memoria RAM hasta los 12 GB, una característica que actualmente suele estar reservada para equipos de gama más alta.

¿Llegará un iPhone plegable?

Otra de las especulaciones más fuertes es el posible lanzamiento del primer iPhone plegable de Apple. De acuerdo con diversos reportes, este dispositivo podría ser presentado junto a los modelos Pro y convertirse en una de las principales apuestas de la compañía para los próximos años.

¿De qué colores podría llegar el iPhone 18?

Entre los tonos que han comenzado a mencionarse en rumores se encuentran variantes en negro, plata, azul oscuro y titanio para los modelos Pro, mientras que el iPhone 18 estándar podría apostar por colores más llamativos como azul claro, rosa y púrpura.

Nada está confirmado

Por ahora, toda la información disponible proviene de filtraciones, Apple no ha confirmado oficialmente ninguna de estas características ni ha anunciado detalles sobre la familia iPhone 18.

Como ocurre cada año, se espera que durante los próximos meses aparezcan nuevas filtraciones que permitan conocer con mayor precisión cuáles serán las novedades reales del próximo teléfono de la compañía.