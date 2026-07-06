Fiscalía indaga posible delito adicional en muerte de Isaías Aparicio tras festejos mundialistas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que no descarta la posible comisión de algún otro delito relacionado con la muerte de Isaías Aparicio Trejo, de 19 años, quien falleció por broncoaspiración luego de ser trasladado desde la zona de festejos instalada en Paseo de la Reforma, tras el partido entre México y Ecuador, al Hospital General "Dr. Rubén Leñero".

Investigación sobre las circunstancias de la muerte de Isaías Aparicio

La dependencia a cargo de Bertha Alcalde Luján precisó que la investigación continúa y que una de las principales líneas de indagatoria busca establecer las circunstancias específicas en las que el joven perdió el conocimiento, así como determinar cuál fue la actuación de las personas que lo acompañaban antes y durante la atención que recibió.

Acciones del Ministerio Público y análisis de pruebas

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público integra y analiza testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales, estudios toxicológicos y demás datos de prueba incorporados a la carpeta de investigación, con el propósito de reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer lo ocurrido.

De manera paralela, indicó la Fiscalía capitalina, mantiene en marcha todas las actuaciones ministeriales, periciales y policiales necesarias para esclarecer plenamente las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en caso de acreditarse la comisión de algún delito, determinar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.

Finalmente, aseguró que la indagatoria se desarrolla con objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso, y aseguró que agotará todas las líneas de investigación hasta lograr el total esclarecimiento de lo ocurrido, tanto en relación con la muerte de Isaías Aparicio Trejo como con cualquier otra conducta delictiva que pudiera derivarse de los hechos.