Fiscalía de la CDMX vincula a proceso a vinculados en ataque armado en Iztapalapa

Un juez de control vinculó a proceso a José "N", Johan "N" y Eder "N", señalados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como probables participantes en el ataque armado ocurrido el 10 de mayo en la colonia Reforma Política, alcaldía Iztapalapa, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y ocho lesionadas.

Fiscalía presenta elementos para vinculación a proceso

La resolución fue dictada después de que el Ministerio Público presentara los elementos reunidos durante la investigación. Con base en esos datos, la autoridad judicial determinó iniciar proceso penal en contra de los tres imputados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Detalles del ataque y consecuencias

La acusación de la Fiscalía argumenta que los ahora procesados llegaron a bordo de un automóvil y una motocicleta a un inmueble donde se desarrollaba una convivencia familiar y presuntamente dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la fiscalía, la agresión dejó tres personas fallecidas en el sitio, entre ellas dos adolescentes, mientras que otras nueve resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

Posteriormente, una de las víctimas lesionadas murió a consecuencia de las heridas, por lo que el saldo final ascendió a cuatro fallecidos y ocho lesionados.

Obtuvimos la vinculación a proceso de José "N", Johan "N" y Eder "N" por su probable participación en un ataque armado ocurrido el 10 de mayo en la alcaldía Iztapalapa, donde cuatro personas perdieron la vida y ocho más resultaron lesionadas.



La Fiscalía CDMX realizó diligencias... pic.twitter.com/tDAxg9K1d4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 13, 2026

Investigación, detenciones y medidas cautelares

Las investigaciones incluyeron declaraciones de testigos, diligencias de identificación y otras actuaciones ministeriales que permitieron a la Fiscalía atribuir a José "N", Johan "N" y Eder "N" una posible participación en los hechos. Con esos elementos obtuvo órdenes de aprehensión en su contra, las cuales fueron cumplimentadas el 8 de junio por agentes de la Policía de Investigación en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La dependencia informó que los tres ya se encontraban privados de la libertad por procesos penales previos. Tras el ataque, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicó un vehículo presuntamente relacionado con la agresión y detuvo a Eder "N" y José "N" en posesión de narcóticos, mientras que Johan "N" fue arrestado ese mismo día por delitos contra la salud.

Derivado de esas detenciones, los imputados fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como por cohecho, situación que permitió que permanecieran sujetos a prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones por el ataque armado.