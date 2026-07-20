Fiscalía de EU niega participación en operativo en México para capturar a "El Mayo" Zambada

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York reiteró que la captura de Ismael "El Mayo" Zambada no formó parte de una operación ejecutada por autoridades estadounidenses en territorio mexicano y atribuyó el traslado del fundador del Cártel de Sinaloa a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Durante una respuesta a medios sobre el proceso que derivó en la detención de Zambada, Joseph Nocella Jr., titular de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, señaló que Guzmán López reconoció, al declararse culpable, haber organizado el secuestro del narcotraficante y manifestó que esperaba obtener beneficios de las autoridades estadounidenses.

"Lo que puedo decirle es que Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo', al declararse culpable, alegó y afirmó haber orquestado el secuestro de 'El Mayo', y manifestó además que esperaba obtener beneficios del gobierno de Estados Unidos por haberlo hecho. Estados Unidos dejó perfectamente claro que no aprobamos el secuestro y que él no recibiría ningún reconocimiento por acciones de esa índole", señaló.

La respuesta surgió después de que reporteros preguntaran directamente si existió participación de autoridades estadounidenses en la captura ocurrida en julio de 2024, una versión que el gobierno mexicano ha mantenido bajo investigación desde que Zambada aseguró haber sido engañado y trasladado por la fuerza a Estados Unidos.

Implicaciones legales para Joaquín Guzmán López y postura oficial de Estados Unidos

Nocella evitó describir el mecanismo mediante el cual Zambada cruzó la frontera, pero sostuvo que el propio Joaquín Guzmán López, al declararse culpable, reconoció haber planeado el secuestro del capo sinaloense y haberlo llevado a territorio estadounidense.

Aunque el fiscal rechazó cualquier premio relacionado con el secuestro, también dejó abierta la diferencia entre ese episodio y la cooperación judicial que Guzmán López pueda ofrecer en el proceso penal que enfrenta. Su caso permanece abierto y cualquier eventual reducción de pena dependerá de la asistencia que brinde a la investigación, no de haber entregado a Zambada.

La declaración refuerza la postura que Washington ha mantenido desde julio de 2024: el gobierno estadounidense no planeó, indujo ni ejecutó un operativo en México para detener a Zambada. Esa versión también fue respaldada recientemente por el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien negó que agencias estadounidenses hubieran organizado la captura.

El pronunciamiento también busca deslindar a la fiscalía de cualquier recompensa relacionada con el secuestro. Los fiscales insistieron en que Guzmán López no obtendrá reconocimiento por esa acción, aunque ello no modifica el proceso penal que enfrenta en Estados Unidos.

Conforme a la legislación estadounidense, Joaquín Guzmán López todavía podría solicitar una reducción de sentencia derivada de su declaración de culpabilidad y del nivel de cooperación que ofrezca en su propio caso, una valoración distinta al secuestro de Zambada.

Las declaraciones se conocieron el mismo día en que un juez federal de Brooklyn impuso cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada, después de que el narcotraficante se declarara culpable de cargos relacionados con narcotráfico.

La respuesta de la fiscalía también mantiene intacta la versión oficial estadounidense frente a los cuestionamientos del gobierno mexicano, que desde la captura de Zambada ha solicitado conocer con precisión cómo ocurrió el traslado del capo desde México hacia Estados Unidos.