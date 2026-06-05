Fiscalía de Veracruz despliega operativo por desaparición de Roxana Guzmán

La fiscal general de Veracruz, Lizbeth Jiménez Aguirre, aseguró que la localización de la comunicadora Roxana Guzmán se ha convertido en una prioridad para las autoridades estatales y federales, tras su secuestro en el sur de la entidad.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria sostuvo que la investigación mantiene una coordinación permanente entre instituciones de los tres órdenes de gobierno para acelerar las labores de búsqueda.

Jiménez Aguirre afirmó que la Fiscalía General del Estado ha concentrado esfuerzos en entrevistas con familiares y personas cercanas a la víctima para reconstruir sus actividades previas a la desaparición y ampliar las líneas de investigación.

Las autoridades también analizan videograbaciones que permitieron identificar un vehículo presuntamente relacionado con los hechos, así como posibles rutas de desplazamiento que han servido para delimitar zonas de búsqueda.

Mañanera del pueblo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Presentamos el rescate de la petroquímica, obras de agua, carreteras y hospitales en este hermoso estado. La honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados. https://t.co/wJ54uskEfz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 5, 2026

Operativo en tres municipios

La fiscal informó que las acciones en campo se han desplegado principalmente en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa, donde participan elementos de la Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El operativo busca rastrear indicios que permitan ubicar a la comunicadora y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Además de los recorridos terrestres, la investigación incorpora trabajos de inteligencia relacionados con comunicaciones vinculadas con la víctima, una línea que las autoridades consideran relevante para determinar movimientos y posibles contactos previos al caso.

Desaparición de periodista mantiene presión sobre autoridades

La desaparición de Roxana Guzmán ocurre en un contexto de alta sensibilidad para las autoridades debido a los riesgos que enfrentan periodistas y comunicadores en distintas regiones del país.

"Hay mucho trabajo para garantizar la protección de las y los periodistas y al mismo tiempo la investigación, en caso de que haya algún caso de homicidio o algún otro delito, pero está trabajando muy bien la gobernadora y estamos trabajando con ella para garantizar la paz y la seguridad para los periodistas y para toda la población de Veracruz", declaró la presidenta Sheinbaum.

Aunque la fiscal evitó ofrecer detalles adicionales para no comprometer las investigaciones, insistió en que la búsqueda continúa de manera permanente y con recursos federales y estatales.

"Es prioritaria la labor de búsqueda de la comunicadora Roxana", afirmó la fiscal, quien subrayó que la condición de mujer de la víctima obliga a mantener una atención especial en el caso.