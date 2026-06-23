Felipe Calderón se reúne con rey Felipe VI de España

El ex presidente de derecha, Felipe Calderón Hinojosa, se reunió con el Rey Felipe VI esta tarde durante un evento social denominado "Diálogo Anual de Políticas", según compartió el ex mandatario a través de su cuenta de X junto con una fotografía donde se les ve de perfil.

En dicha publicación, se puede ver que están al interior de algún recinto durante un coffee break, conversando brevemente. Sin embargo, la imagen se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, en el marco de la visita del monarca a nuestro país.

Los últimos días, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que en los próximos días recibirá al rey de España en Palacio Nacional para una charla diplomática. La mandataria aseguró que Felipe VI estaría interesado en ver el partido de España contra Uruguay del viernes.

Estaban en el Club de Madrid

La fotografía de Felipe Calderón Hinojosa, fue comentada por la Casa de Su Majestad El Rey de España, donde se detallan tanto el evento como las instancias donde ocurrió el encuentro.

"El Rey preside el "Diálogo Anual de Políticas" del Club de Madrid, "La gobernanza y provisión de bienes públicos globales en un mundo fragmentado", coincidiendo con el 25.º aniversario de la conferencia fundacional de la organización." se lee como parte del comentario en la publicación del ex mandatario.

Fue un honor coincidir y saludar a su Majestad, el rey Felipe VI, en la inauguración del "Diálogo Anual de Políticas" del @ClubdeMadrid, sobre #Globalpublicgoods en Madrid, esta mañana. https://t.co/1pIqW8ZDzb pic.twitter.com/Zcbjqf84jb — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 23, 2026

La publicación desató discusión y polémica entre sus seguidores, quienes no dudaron en manifestarse con imágenes, memes y comentarios en contra del ex presidente.

El rey Felipe VI de España llegará a México el próximo jueves 25 de junio, día en que se reunirá en privado con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la tarde a las 16:00 horas. Se prevé que el rey pueda disfrutar del partido de Uruguay contra España el viernes 26 de junio a las 18:00.