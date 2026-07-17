Fox sale en defensa de Ernesto Ruffo y acusa persecución política contra el panista

El ex presidente Vicente Fox Quesada manifestó su respaldo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al considerar que las circunstancias que enfrenta generan dudas sobre la imparcialidad con la que actúan las instituciones de justicia en México.

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, Fox afirmó que "la democracia no se defiende persiguiendo a quienes la construyeron", al tiempo que calificó a Ruffo como un servidor público íntegro, honesto y comprometido con el país.

El exmandatario recordó que conoce a Ruffo desde hace muchos años y destacó su trayectoria política, al señalar que fue pieza clave en la transición democrática al convertirse en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México.

"Su vida pública ha sido una muestra permanente de rectitud, valentía y vocación de servicio", sostuvo Fox.

Agregó que quienes compartieron con Ruffo la lucha por la democracia saben que siempre privilegió el interés nacional por encima de cualquier interés personal.

Fox advirtió que resulta preocupante que un personaje con esa trayectoria enfrente un proceso que, dijo, pone en duda la imparcialidad de las instituciones. En ese sentido, afirmó que en una democracia la justicia no puede convertirse en un instrumento para desacreditar a quienes han dedicado su vida al servicio público.

Llamado a la defensa del Estado de derecho y la democracia

Asimismo, sostuvo que la ley debe aplicarse con objetividad, pruebas, respeto al debido proceso y absoluta independencia, al tiempo que llamó a concentrar los esfuerzos institucionales en atender problemas como la violencia, el crimen organizado y la impunidad.

El ex presidente aseguró que defender a Ernesto Ruffo "no significa pedir privilegios ni excepciones", sino proteger el Estado de derecho, la presunción de inocencia y los valores democráticos.

Finalmente, hizo un llamado a no guardar silencio cuando, a su juicio, la democracia, la justicia, la libertad y el Estado de derecho enfrentan amenazas, al considerar que lo que está en juego no es el prestigio de una persona, sino el respeto a los principios que hicieron posible la alternancia democrática en México.