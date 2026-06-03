Francotirador alerta a la capital de Puebla; reportan impactos de munición real

La Vía Atlixcáyotl, una de las vialidades más transitadas e importantes de Puebla, se ha convertido en escenario de una serie de ataques que mantienen en alerta tanto a las autoridades como a miles de automovilistas.

Durante las últimas semanas se han acumulado reportes de conductores cuyos vehículos fueron impactados por proyectiles mientras circulaban por esta importante arteria que conecta la capital poblana con la zona de Angelópolis y diversos desarrollos habitacionales y corporativos.

Lo que inicialmente parecía una serie de incidentes aislados comenzó a tomar otra dimensión conforme aumentaron las denuncias. Cristales estrellados, parabrisas perforados, carrocerías dañadas e incluso personas lesionadas forman parte de los casos documentados hasta ahora.

La situación escaló luego de que la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla confirmara que no todos los ataques fueron realizados con balines. De acuerdo con las investigaciones preliminares, entre los indicios localizados también existen evidencias de disparos realizados con armas calibre 9 milímetros.

Sobre "el Tirador de la Atlixcáyotl", el secretario de Seguridad Pública del estado de #Puebla, vicealmirante Francisco Sánchez González, afirma que el agresor utilizó primero balines, pero actualmente emplea un arma calibre 9 milímetros, que según #ChatGPT tiene un alcance de... pic.twitter.com/hS9gDjebtq — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 2, 2026

La revelación elevó la preocupación de las autoridades debido al riesgo que representa el uso de armas de fuego en una vialidad por la que diariamente circulan miles de personas.

Las investigaciones apuntan a edificios cercanos a la vialidad

De acuerdo con los reportes oficiales, las autoridades han concentrado parte importante de las investigaciones en inmuebles ubicados frente a la Vía Atlixcáyotl.

Las líneas de investigación consideran que varios de los disparos pudieron haber sido realizados desde edificios localizados en los alrededores de la zona donde ocurrieron los incidentes. Por esta razón, corporaciones estatales y municipales han reforzado recorridos de vigilancia mientras la Fiscalía General del Estado continúa con la recopilación de evidencia.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha identificado públicamente a algún sospechoso.

La Secretaría de Seguridad Pública también confirmó la preparación de operativos especiales para intentar ubicar al responsable o responsables de los ataques.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa creciendo entre los automovilistas que diariamente utilizan esta vialidad. Lo que comenzó como reportes dispersos terminó convirtiéndose en un caso de seguridad pública que ha captado la atención de todo Puebla.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y han solicitado a los ciudadanos reportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer quién está detrás de una serie de ataques que ya dejaron lesionados, daños materiales y una creciente preocupación en una de las zonas más concurridas del estado.