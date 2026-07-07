Profeco mantiene operativo en Mundial; conoció 3 casos de boletos falsos

Por el Mundial de Futbol 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que solamente ha conocido de tres casos por presunto fraude en la venta de boletos, "los cuales fueron canalizados de forma inmediata ante las autoridades competentes para su investigación".

Asimismo, entre el 11 de junio y el pasado 6 de julio, señaló que en los principales aeropuertos del país ha brindado 585 asesorías por problemas de pérdida, cancelación, demora o sobreventa de vuelos en líneas como Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, Arajet y Mexicana de Aviación.

Pero también se iniciaron 265 procesos de conciliación inmediata en dichos módulos aeroportuarios por cambios de itinerario y problemas de abordaje (check-in), los cuales obtuvieron acuerdos favorables entre las personas consumidoras y empresas como Volaris, Viva Aerobus, Iberia y Aeroméxico.

La institución colocó 46 mil 910 preciadores y 8 mil 977 carteles informativos sobre los derechos de las y los aficionados en materia de consumo.

Los giros prioritarios bajo supervisión comprenden desde hoteles, restaurantes, bares y cantinas hasta tiendas de artículos deportivos y centros de apuestas.

A su vez, la Profeco aseguró que monitoreó 101 mil 151 productos y brindó un total de 5 mil 177 asesorías a la población.

Sostuvo que como parte de las medidas institucionales para proteger los derechos de las y los aficionados durante el Mundial, el organismo, hasta el pasado 6 de julio, efectuó 669 visitas de verificación y 902 acciones de vigilancia a proveedores de bienes y prestadores de servicios alusivos a la justa deportiva.

Profeco mantiene su operativo especial por el Mundial 2026 para proteger los derechos de las personas consumidoras. Hasta el 6 de julio, ha realizado 669 visitas de verificación, otorgado más de 5 mil asesorías y desplegado módulos de atención en estadios, aeropuertos y Fan Fest.... pic.twitter.com/2TzW0S6qfY — Profeco (@Profeco) July 7, 2026

Operativo especial y atención a consumidores

Indicó que a partir de la inauguración de la Copa Mundial de futbol el pasado 11 de junio y hasta la conclusión de partidos en México el 5 de julio, el personal de la Profeco proporcionó 580 asesorías en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a través de los módulos en estadios, así como de brigadas itinerantes en los Fan Fest y 143 puntos de alta afluencia en el país.

La Procuraduría señaló que el operativo especial que mantiene por el más importante encuentro de futbol, en el que participa personal de la Procuraduría y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), inició el pasado 16 de febrero y se mantendrá hasta el próximo 19 de julio.

Ello, a fin de atender y defender los derechos de las personas consumidoras durante la etapa de mayor afluencia para los cuartos de final, semifinales y final del Mundial.