¿Fue México o Taylor Farms? La lechuga detrás del brote de diarrea en EU

La historia comenzó en Estados Unidos con un brote de diarrea provocado por un parásito llamado Cyclospora cayetanensis, responsable de una infección intestinal conocida como ciclosporiasis.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias han confirmado mil 644 casos mediante pruebas de laboratorio, aunque la cifra podría ser mayor debido a que algunas personas presentan síntomas y se recuperan sin realizarse estudios médicos.

El brote encendió las alertas porque varios de los casos estuvieron relacionados con personas que habían comido en restaurantes Taco Bell de distintos estados. Fue entonces cuando las autoridades comenzaron a rastrear qué alimento podía estar detrás de los contagios.

La pista llevó a una lechuga rallada

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) identificó como posible fuente de contaminación a un proveedor de lechuga iceberg rallada que abastecía a restaurantes Taco Bell donde comieron algunas de las personas enfermas.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Taylor Farms apareció como una de las empresas bajo investigación debido a su relación con la cadena de suministro del producto señalado.

La compañía retiró de manera preventiva la lechuga relacionada con la investigación mientras continúan los análisis para determinar exactamente dónde ocurrió la contaminación.

¿Qué tiene que ver México en el caso?

El nombre de México apareció en la investigación debido a que parte de la lechuga señalada habría sido cultivada en una zona agrícola del país.

¿Quién es Taylor Farms?

Taylor Farms es una empresa dedicada a la producción de alimentos frescos, principalmente ensaladas listas para consumir, vegetales cortados y otros productos preparados.

La compañía tiene sus orígenes en el Valle de Salinas, California, una zona conocida como "la ensaladera de Estados Unidos" por su producción agrícola.

Fue fundada por Bruce Taylor y actualmente se presenta como una empresa familiar estadounidense especializada en alimentos frescos. Cuenta con operaciones en Estados Unidos y también tiene una planta en Guanajuato, México.

Entre sus productos se encuentran ensaladas preparadas, vegetales como brócoli, coliflor y espinacas, además de mezclas listas para comer.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que puede encontrarse en alimentos o agua contaminados.

Entre los síntomas más comunes están:

Diarrea intensa o persistente

Dolor abdominal

Náuseas

Pérdida de apetito

Cansancio

A diferencia de otros virus o infecciones intestinales, esta enfermedad no suele transmitirse directamente de persona a persona.