Fuerza Aérea Mexicana realiza el acto protocolario en el partido de México vs. Corea del Sur

En el encuentro de las Selecciones de México y Corea del Sur la Fuerza Aérea Mexicana tuvo una destacada participación durante el acto protocolario previo al encuentro entre las selecciones de ambos países.

La Fuerza Armada demostró a la población nacional e internacional la disciplina, el adiestramiento, la cohesión institucional y vocación de servicio; valores que distinguen a las y los pilotos que sobrevolaron el coloso deportivo poniendo en alto la Bandera y los colores de México.

"Como parte de este significativo evento, tres aeronaves T-6C+ Texan II realizaron sobrevuelos de manera simultánea sobre el recinto deportivo, dibujando una estela tricolor de humo verde, blanco y rojo, mientras que un helicóptero EC-725 Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana portó una bandera monumental escoltado por un UH-60 Black Hawk de la Guardia Nacional, cubriendo el firmamento con los colores patrios al finalizar la entonación del Himno Nacional Mexicano", destacó la Fuerza Aérea en un comunicado.

Las maniobras presentadas por los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana en este escenario de relevancia internacional, pusieron de manifiesto la precisión, disciplina, coordinación y un alto nivel de adiestramiento ante miles de aficionados reunidos en el estadio y millones de espectadores que siguieron la transmisión del evento en diferentes medios de comunicación.

De acuerdo con la institución, el despliegue aéreo y terrestre en este evento deportivo reflejó las capacidades humanas y tecnológicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la parada aérea y dispositivos de seguridad, al tiempo que fortaleció el vínculo de cercanía del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional con la sociedad mexicana e internacional.

El cielo de Zapopan se vistió de tricolor.



En el marco del partido de la Copa Mundial de Futbol 2026, México vs. Corea del Sur, realizado el 18 de junio de 2026 en el estadio Guadalajara en Zapopan, Jalisco, la Escuadrilla Acrobática "Águilas Aztecas" de la Fuerza Aérea Mexicana... pic.twitter.com/AUY9fc3QK7 — @Defensamx (@Defensamx1) June 19, 2026

Con esta muestra de capacidades, la Secretaría de la Defensa Nacional acompañó una de las celebraciones deportivas más importantes del mundo, vitrina donde el espíritu de servicio, la disciplina y el amor a la patria de las mujeres y hombres pilotos de la Fuerza Aérea se hicieron presentes.