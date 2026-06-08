Fuga de gas registrada en municipio de Tlalnepantla

La tarde de este lunes 8 de junio comenzó con adrenalina al menos en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, donde sed registró una fuga de gas LP frente a una tienda de conveniencia. Hasta el momento ya se reportó el arribo de elementos de Protección Civil Tlalnepantla.

En el lugar, los elementos de la Protección Civil aseguraron que se trata de una ruptura en un ducto de gas natural en la colonia Vista Hermosa, específicamente a la altura del Puente de Vigas. Y a manera de prevención la calle del siniestro y algunas aledañas.

El ducto de gas natural que ocasionó la fuga, se encontró frente a la tienda de franquicia Oxxo, donde a través de un video que se viralizó por medio de la red social X, se puede ver cómo las autoridades están tratando de contener la situación de la mejor manera.

Fue el periodista Jorge Becerril, quien dio a conocer un video por medio de su red social X, donde compartió un video que revela el arduo trabajo del personal de Protección Civil.

Elementos de Protección Civil Tlalnepantla atienden una ruptura en un ducto de gas natural en la colonia Vista Hermosa, a la altura de Puente de Vigas.



Como medida preventiva, la vialidad permanece cerrada mientras se realizan las labores de control y mitigación... pic.twitter.com/Hg1uv4EFZt — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 8, 2026

Cierres preventivos

"Como medida preventiva, la vialidad permanece cerrada mientras se realizan las labores de control y mitigación correspondientes.", dice la publicación.

Otra fuga en Tlalnepantla

Este lunes se registraron 2 fugas de gas en el municipio mexiquense. La otra fue en un inmueble del SAT y esto provocó la evacuación de alrededor de 850 personas. Ante esta situación, las autoridades informaron que la situación fue controlada y no representó ningún riesgo para la población.

Al momento, las cuentas de X del Gobierno de Tlalnepantla, no ha emitido comunicado alguno al respecto.

Hasta el momento, no se registra ningún lesionado.