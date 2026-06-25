Sheinbaum descarta más cambios en su gabinete rumbo a 2027

Los principales ajustes en el gabinete federal rumbo al proceso electoral de 2027 ya ocurrieron, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al descartar nuevos cambios entre sus colaboradores.

La mandataria explicó que alrededor de siete integrantes de su administración dejaron el gobierno después de que les pidió separarse del cargo para competir por una candidatura.

Entre ellos mencionó a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, quienes dejaron las secretarías de Bienestar y de las Mujeres, respectivamente, para asumir responsabilidades dentro de Morena.

Rumbo a 2027

Sheinbaum indicó que esos movimientos respondieron a la decisión de evitar que funcionarios combinaran tareas de gobierno con actividades político-electorales.



La presidenta sostuvo que, por ahora, no prevé nuevos relevos. Foto: Cuartoscuro

"Alrededor de siete personas salieron porque les pedí que dejaran el gobierno al buscar una candidatura", explicó.

La presidenta sostuvo que, por ahora, no prevé nuevos relevos en el gabinete relacionados con el proceso electoral de 2027 y consideró que los cambios necesarios ya fueron efectuados.

La definición de candidaturas para los próximos comicios continuará en el ámbito partidista, mientras el gobierno federal mantiene su operación con los nombramientos que ya fueron cubiertos.