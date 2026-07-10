Gaeli tenía 19 años y una hija: hoy investigan a su pareja de 28 años por su feminicidio

Gaeli tenía 19 años, una hija pequeña y un trabajo con el que buscaba salir adelante. Vendía quesadillas en la zona donde vivía y, en redes sociales, compartía parte de su vida como madre; en una de sus publicaciones se describió como “la mamá más feliz del mundo”.

Su vida terminó en un caso de feminicidio que conmocionó a habitantes de la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. La investigación comenzó después de que una vecina alertara a las autoridades tras escuchar una discusión, gritos y golpes durante la madrugada.

Una relación marcada por episodios de violencia

Las primeras investigaciones señalan que la relación entre Gaeli y su pareja habría estado marcada por conflictos constantes. Reportes del caso refieren que existían antecedentes de discusiones relacionadas con celos.

El caso salió a la luz después de que vecinos solicitaran apoyo al número de emergencias 911 tras escuchar una fuerte discusión y gritos provenientes del domicilio donde vivía la pareja.

Cuando los elementos de seguridad llegaron al lugar, la vecina les permitió ingresar por su patio para observar hacia el inmueble contiguo. Fue desde ese punto donde presuntamente detectaron a Luis Alberto “N”, de 28 años, quien llevaba una bolsa negra que intentaba colocar dentro de una hielera.

Tras esta intervención, el hombre fue detenido y quedó a disposición de las autoridades como presunto responsable del feminicidio de Gaeli.

La necropsia determinó que la causa de muerte de la joven fue asfixia. El caso continúa bajo investigación y será la autoridad judicial la encargada de determinar la responsabilidad legal del detenido.

Luis Alberto “N”. Foto: SSC.



Gaeli dejó una hija de tres años

Además de la investigación penal, el feminicidio dejó a una niña de tres años como víctima indirecta de la violencia que terminó con la vida de su madre.

La historia familiar de Gaeli también estuvo marcada por ausencias. De acuerdo con reportes del caso, su madre se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, mientras que su padre fue quien realizó los trámites para recibir el cuerpo de la joven y darle sepultura.

A sus 19 años, Gaeli dejó atrás a una hija, familiares y personas que la recuerdan como una joven trabajadora y dedicada a su maternidad. Mientras avanzan las investigaciones, su caso se suma a los feminicidios que han generado exigencias de justicia en la Ciudad de México.