Buscan diputados garantizar espacio digno para alimentos de trabajadores de gobierno

Con el fin de establecer que las personas trabajadoras del Estado tienen derecho a contar con condiciones adecuadas para la ingesta de alimentos durante la jornada laboral, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados se analizan adiciones a legislaciones y reglamentos.

Para tal efecto, deberán disponer de un espacio adecuado, higiénico, seguro y digno, de conformidad con la naturaleza del centro de trabajo; pero además, el uso de dichos espacios será voluntario y no implicará afectación a la organización del servicio.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Sánchez Rivera explica en su exposición de motivos que el concepto de trabajo digno implica que las personas cuenten con condiciones que salvaguarden su salud, seguridad y desarrollo integral durante la jornada laboral.

Observa que en la actualidad, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, no contempla de manera expresa el derecho de las personas trabajadoras a contar con condiciones adecuadas para la ingesta de alimentos durante la jornada laboral.

Tampoco establece, aseveró, la obligación de garantizar espacios destinados para tal fin. Señala que muchas personas trabajadoras deben buscar por sus propios medios condiciones mínimas para consumir sus alimentos, como una superficie donde colocarlos o un lugar donde sentarse.

Sin embargo, en muchas ocasiones estas condiciones no existen dentro de los centros de trabajo del sector público, lo que obliga a los empleados a ingerir sus comidas en espacios inadecuados como pasillos, baños, escaleras, áreas improvisadas o como suele observarse, hasta en las mismas áreas de trabajo como escritorios.

De ahí que Sánchez Rivera considera que resulta necesario incorporar en la legislación la obligación de garantizar que las personas trabajadoras cuenten con condiciones adecuadas para la ingesta de alimentos, reconociendo esta actividad como una necesidad básica.

Señala que se debe asegurar la existencia de espacios que cumplan con criterios mínimos de seguridad, higiene y dignidad, acordes con la naturaleza de cada centro de trabajo, evitando que el acceso a estas condiciones dependa únicamente de la voluntad o capacidad de las personas empleadoras.

Impacto de garantizar condiciones dignas para trabajadores estatales

De igual forma, refiere que "la existencia de estos espacios no solo contribuye a mejorar las condiciones en que se desarrollan las actividades laborales, sino que también promueve entornos más seguros y adecuados dentro de las dependencias y entidades públicas".

También, garantizar condiciones dignas para la ingesta de alimentos favorece la salud física y mental de las personas trabajadoras, mejora sus niveles de concentración y rendimiento, y fortalece su dignidad en el ámbito laboral.

El legislador de MC puntualiza que de esta forma, se impulsa una cultura de respeto a los derechos laborales y fomenta relaciones de trabajo más justas, al establecer condiciones mínimas que deben ser observadas en todos los centros de trabajo, independientemente de su tamaño o actividad.