¿Gianni Infantino reveló su apoyo a Argentina? La frase que luego matizó

Una breve declaración de Gianni Infantino tras un partido del Mundial 2026 desató reacciones en redes sociales.

El presidente de la FIFA sorprendió al enviar un mensaje a la afición argentina diciendo una frase que muchos interpretaron como una muestra de apoyo hacia la Albiceleste. Sin embargo, apenas unos segundos después pareció reparar en sus palabras y matizó el comentario.

En Ovaciones te contamos que fue lo que paso.

Al término del encuentro Cabo Verde vs Argentina, Gianni Infantino protagonizó un momento que comenzó a circular en redes sociales debido a una frase que muchos interpretaron como una confesión de apoyo hacia la Selección de Argentina.

Durante un breve mensaje, el dirigente expresó:

"Gracias, un abrazo a toda Argentina y felicidades porque el corazón esta noche... también los neutrales que estamos con los dos".

La parte que más llamó la atención fue cuando dijo "el corazón esta noche", una frase que pareció insinuar una inclinación hacia el conjunto argentino. Sin embargo, casi de inmediato añadió "también los neutrales que estamos con los dos", lo que fue interpretado por usuarios como un intento de corregir o matizar su comentario.

Y es que el duelo entre Argentina y Cabo Verde ofreció un espectáculo lleno de emociones. La Albiceleste consiguió un sufrido triunfo por 3-2 para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que se definió hasta el cierre.