Gilda Lozoya evita prisión: obtiene libertad condicional pero caso Agronitrogenados sigue

Gilda Susana Lozoya Austin salió del Reclusorio Oriente... pero con restricciones judiciales.

Se llegó a cabo su audiencia para saber si la vinculaban a proceso y le lograban comprobar su participación en la triangulación ligada a la compra de Agronitrogenados, pero tras 10 horas, la hermana del ex funcionario mexicano, Emilio Lozoya, obtuvo un amparo que le permitirá seguir su proceso fuera de prisión.

Una jueza federal le concedió libertad bajo medidas cautelares a Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, tras una larga audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.

La resolución le permite enfrentar el proceso en libertad, aunque bajo estrictas condiciones:

Entregar su pasaporte

Portar un dispositivo de rastreo

Presentarse periódicamente ante la autoridad

No salir de la Ciudad de México ni del país

La jueza Nora Ileana García fijó además para el próximo martes 7 de julio la audiencia en la que se determinará si será vinculada formalmente a proceso.

La investigación que conecta a Gilda Lozoya con Agronitrogenados

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Gilda Lozoya de participar en operaciones de lavado de dinerovinculadas con la compra de la planta de Agronitrogenados, uno de los casos de corrupción más emblemáticos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Según la acusación, en 2012 habría recibido recursos enviados por Altos Hornos de México y por su entonces presidente, Alonso Ancira Elizondo, para facilitar la operación que un año después concretó Pemex.

De acuerdo con la FGR, ese dinero habría sido canalizado a través de una cuenta en Suiza y después reingresado a México mediante la compra de bienes.

La carpeta de investigación apunta a que Gilda Lozoya recibió 3.4 millones de dólares a través de la firma Tochos Holding Limited, con sede en Ginebra.

Posteriormente, parte de esos recursos habrían servido para adquirir una propiedad valuada en 2.5 millones de dólares en la Ciudad de México.

Ese movimiento es considerado por la Fiscalía como una pieza central para sostener la hipótesis de triangulación de recursos.

El caso toma relevancia porque la planta de Agronitrogenados llevaba años sin operar y fue comprada por Pemex en 275 millones de dólares, además de requerir inversiones millonarias adicionales para su rehabilitación.