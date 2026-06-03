Gobernador de Tamaulipas responde a artículo de L.A Times

A través de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, a cargo de Gerardo Algarín, la entidad se pronunció con respecto al artículo publicado por el periódico Los Angeles Times bajo la autoría de Steve Fisher y Kate Linthicum.

Fisher aseguró en diversas entrevistas para medios nacionales, que Américo Villareal, el gobernador de Tamaulipas le respondió directamente al periodista que la información presentada en su artículo es falsa y que no cuenta con pruebas que respalden lo que ahí se dice.

Fue a través de publicaciones en redes sociales, que el gobierno de Tamaulipas se pronunció ante las acusaciones que ligarían al gobernador de la entidad con el crimen organizado. Sin embargo, el periodista ya ha salido a declarar, que eso "es su opinión, respeto mucho su punto de vista, pero me mantendré firme con lo que digo en mi artículo".

AMÉRICO VILLAREAL.

Califica de "falsos" los señalamientos contra el gobierno de Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro

Pronunciamiento del gobierno de Tamaulipas

El coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, aseguró que "No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado. Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas."

Además, califica de "falsos" los señalamientos contra los dos gobernadores, pero especialmente en contra del mandatario estatal, Américo Villareal.

Américo Villareal y Alfonso Durazo fueron señalados esta mañana por el medio norteamericano L.A Times, debido a que se encontrarían en investigación por autoridades norteamericanas debido a presuntos vínculos con el crimen organizado, lo cual les habría costado el retiro de sus visas.

Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya.



Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. (1/2) — gerardoalgarin (@yosoyalgarin) June 3, 2026

"Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean dadas por ciertas sin exhibir una sola prueba verificable. La responsabilidad periodística exige rigor, sustento y respeto por los hechos, no la construcción de narrativas basadas en especulaciones o presunciones." dice el comunicado compartido por medio de redes sociales.