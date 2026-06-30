México busca eliminar el VIH en 2030

Eliminar el VIH como problema de salud pública para 2030 dependerá de detectar a unas 128 mil personas que viven con el virus sin saberlo.

David Kershenobich, secretario de Salud, informó que México ya alcanzó las metas de tratamiento y control viral entre quienes conocen su diagnóstico, pero reconoció que ampliar la detección representa el principal desafío para cumplir el objetivo internacional 95-95-95.

La dependencia estima que en el país viven alrededor de 430 mil personas con VIH. De ellas, unas 302 mil, equivalentes al 70 por ciento, ya fueron diagnosticadas.

Desafíos en la detección y diagnóstico del VIH en México

Entre ese grupo, 288 mil reciben tratamiento antirretroviral y 275 mil mantienen control viral, lo que representa un 95 por ciento tanto en acceso al tratamiento como en supresión del virus, preciso el funcionario.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Salud explicó que la dificultad para localizar a las 128 mil personas restantes radica en que muchas no presentan síntomas y desconocen que viven con el virus.

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Esta mañana, el secretario de Salud, David Kershenobich, participa en la conferencia #MañaneraDelPueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional. https://t.co/uO4WClGv3F — SALUD México (@SSalud_mx) June 30, 2026

Por esa razón insistió en que cualquier persona que haya iniciado su vida sexual debe practicarse una prueba de detección, especialmente si identifica factores de riesgo como mantener múltiples parejas sexuales.

Acceso y cobertura del tratamiento antirretroviral

La prueba rápida de VIH es gratuita, no requiere cita previa y está disponible sin importar la derechohabiencia. Puede solicitarse en las unidades de primer nivel de las 32 entidades, durante ferias de salud, campañas en escuelas y centros de trabajo, además de las unidades especializadas del sector salud.

La Secretaría de Salud aseguró que el tratamiento también es gratuito para pacientes atendidos por IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, los servicios estatales de salud y las Fuerzas Armadas.

Los medicamentos se distribuyen mediante compra consolidada y, según la dependencia, el abasto está garantizado en todo el país.

Estabilidad cíclica

Las personas con VIH que mantienen estabilidad clínica pueden recibir medicamentos para al menos tres meses, de acuerdo con la indicación médica. La medida busca evitar interrupciones en el tratamiento y reducir traslados innecesarios a las unidades de salud.

Kershenobich subrayó que tratar también significa prevenir. Explicó que una persona con carga viral indetectable deja de transmitir el virus por vía sexual, principio conocido como "Indetectable = Intransmisible", que ha cambiado el manejo clínico del VIH y contribuye a reducir nuevos contagios.

La estrategia nacional también incorpora herramientas preventivas. La profilaxis previa a la exposición (PrEP) se ofrece a personas con mayor riesgo de adquirir el virus antes de una posible exposición, mientras que la profilaxis posexposición (PEP) puede administrarse durante las primeras 72 horas posteriores a un contacto de riesgo en los servicios de urgencias de todas las instituciones públicas de salud.

Con estas acciones, el gobierno federal afirmó que garantiza acceso universal a la prevención, el diagnóstico y la atención del VIH dentro del Servicio Universal de Salud.

La meta para 2030 consiste en que el 95 por ciento de las personas que viven con el virus conozca su diagnóstico, reciba tratamiento y alcance control viral, condición indispensable para frenar la transmisión y reducir el impacto de la epidemia en México.