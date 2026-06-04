Segob propone a CNTE crear una aseguradora pública para el pago de pensiones

El Gobierno de México propone a los maestros de la CNTE, fortalecer PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública, especializada en el pago de pensiones, como parte de una estrategia para avanzar de manera gradual en los principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de las cuentas individuales.

Tras el encuentro de este jueves con los mentores de la Coordinadora, el tercero de la semana, a la que no se llegó nuevamente ningún acuerdo, se explicó que la aseguradora estaría dedicada exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas, en coordinación con PENSIONISSSTE.

El director del ISSSTE, Martí Batres explicó que la creación de una aseguradora pública se presenta "como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin".

Aseveró que la propuesta parte de un diagnóstico sobre lo que afirmó, "son las consecuencias negativas de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por administradoras de fondos para el retiro (Afores) privadas".

Es el rubro de pensiones es uno de los que tiene ahorcado al gasto público, pues para este año, el gobierno estaría destinando alrededor de 2.2 billones de pesos al pago de pensiones y jubilaciones, contributivas y no contributivas -que son las de los programas sociales-, que equivale al 6.0% del PIB nacional.

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Propone Gobierno de México fortalecer PENSIONISSSTE y la posible creación de una aseguradora pública



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Reacciones y compromisos del gobierno ante la CNTE

Batres Guadarrama destacó a PENSIONISSSTE, como la única Afore 100% pública del país que puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, toda vez que las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales.

En tanto, el secretario de Educación, Mario Delgado insistió en el compromiso asumido con el magisterio nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, de desaparecer la USICAMM, "escuchando la voz de todos los maestros y escuela por escuela".

De su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación reiteró el respeto del gobierno hacia la libre manifestación pacífica y, sobre todo, evitar afectar a las niñas y niños que están concluyendo el ciclo escolar.

Condenó la violencia y el vandalismo, "venga de donde venga", y la afectación a la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México, así como con la obstrucción al libre paso de los comerciantes, empleados y visitantes del Centro Histórico por el bloqueo de las calles.