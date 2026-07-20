Gobierno de la CDMX reconoce operativo durante el Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México reconoció que durante los 39 días de actividades de la Copa Mundial de Futbol 2026 enfrentó momentos complejos en materia de seguridad, movilidad y protección civil, que fueron atendidos mediante un operativo coordinado entre autoridades capitalinas y federales.

Estrategia coordinada entre autoridades nacionales e internacionales

La estrategia incluyó también la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Centro Internacional de Cooperación Policial para la Copa Mundial, instalado en Virginia, Estados Unidos, donde intercambió información y estrategias con representantes de México, Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones, además de las demás ciudades sede y de los países clasificados al torneo.

Al encabezar el evento "Ciudad de México, la mejor sede mundialista, gracias a ti", realizado en la plancha del Zócalo capitalino, para reconocer a todos los funcionarios públicos que trabajaron durante el Mundial 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció el trabajo de los cuerpos de seguridad y de las dependencias que participaron en el dispositivo implementado durante la justa deportiva.

Retos y acciones durante el Mundial

Entre los episodios que marcaron la operación estuvieron el fallecimiento de cinco personas durante el Mundial, el cierre temporal de los Fan Fest del Zócalo y del Monumento a la Revolución por sobrecupo, las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como las protestas de madres y padres buscadores que exigieron acciones de las autoridades nacionales e instancias internacionales para localizar a sus familiares.

A ello se sumaron los operativos para impedir el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en espacios donde estaban prohibidas, además de los dispositivos de movilidad, vigilancia y protección civil desplegados en las zonas con mayor concentración de aficionados.

Por lo anterior, la suboficial Lidia Gabriela Hernández Cortés, representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, explicó que el Centro Internacional de Cooperación Policial permitió compartir información en tiempo real, coordinar acciones preventivas y presentar el modelo de seguridad aplicado en la capital del país durante la Copa del Mundo.

Precisó que en ese mecanismo participaron representantes de América, Europa, Asia, África y Oceanía, quienes conocieron la forma en que la policía capitalina protegió a aficionados, delegaciones deportivas y sedes mundialistas, además de intercambiar experiencias para la atención de eventos masivos.

Destacó que la Policía Metropolitana reforzó la vigilancia en puntos estratégicos; la Subsecretaría de Control de Tránsito garantizó el traslado de selecciones, delegaciones deportivas y personalidades; Prevención del Delito orientó a turistas y aficionados, mientras que la Policía Auxiliar resguardó el interior del Estadio Ciudad de México.

Añadió que la Policía Bancaria e Industrial vigiló plazas y espacios públicos; las áreas de Inteligencia realizaron acciones para inhibir la reventa y otros delitos; la Policía de Género brindó atención especializada y los cadetes apoyaron a personas con movilidad limitada. Hernández Cortés informó que el trabajo de la corporación fue reconocido por autoridades de distintos países, que calificaron a la Policía de la Ciudad de México como una institución preparada para atender eventos de talla internacional.

En representación de la Secretaría de Obras y Servicios, Giovanni Ramos Flores afirmó que la organización del Mundial implicó la ejecución de obras de conectividad, rehabilitación de espacios públicos e infraestructura urbana en las 16 alcaldías, con el propósito de que los beneficios trascendieran los partidos disputados en el Estadio Ciudad de México y permanecieran como un legado para los habitantes de la capital.

Señaló que los operativos desplegados en el estadio, el Zócalo, Paseo de la Reforma y distintos puntos de la ciudad requirieron jornadas continuas de trabajo para mantener en funcionamiento los servicios urbanos durante las actividades mundialistas y aseguró que, concluido el torneo, las obras permanecerán al servicio de la población.

Por su parte, Cynthia Citlali Velázquez Barona, representante de la Secretaría de Movilidad, sostuvo que el Mundial representó uno de los mayores retos para el sistema de transporte de la ciudad, al requerir meses de planeación y coordinación para garantizar el traslado seguro y ordenado de millones de personas.

Reconoció el trabajo del personal operativo, conductores, equipos técnicos, centros de mando y voluntarios, así como de organismos como RTP, STE, Metro y Metrobús, cuya participación permitió mantener en funcionamiento la red de transporte durante los encuentros y actividades paralelas. Agregó que la experiencia obtenida permanecerá como parte del legado operativo de la dependencia.

En tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina al agradecer el respaldo del Gobierno de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, para garantizar la seguridad durante la Copa del Mundo, aseguró que el evento internacional confirmó la capacidad de respuesta de la policía capitalina, ya que, dijo que pese a todo pronóstico de caos formulados antes del inicio de la competencia, se demostró que era posible organizar un Mundial abierto, gratuito, seguro, participativo y con beneficios permanentes para la población.

Finalmente, reconoció también la participación de todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y afirmó que el primer encuentro tras la conclusión del Mundial debía realizarse con quienes hicieron posible la organización del torneo. Aseguró que la capital fue la mejor sede gracias al trabajo cotidiano de miles de servidores públicos.

Destacó que más de 40 mil servidores públicos participaron en el operativo y agradeció a quienes instalaron filtros de seguridad, operaron la movilidad, brindaron atención médica, orientaron a visitantes, mantuvieron limpia la ciudad y ejecutaron más de dos mil obras permanentes para recibir el Mundial.