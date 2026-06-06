Gobierno de México busca acuerdos con la CNTE antes de que inicie la Copa Mundial de Futbol

El Gobierno de México sigue buscando llegar a acuerdos con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), antes de que se lleve a cabo la inauguración del Mundial de Futbol 2026, el próximo jueves, para evitar las movilizaciones en la capital del país.

Y es que, no obstante que este viernes no hubo reunión entre autoridades del gobierno federal y la CNTE, y supuestamente había quedado en un impasse la mesa de negociación, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que este sábado se reunieron, aunque sin llegar a acuerdos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez exhortó a los maestros:

"A concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños próximos a concluir el ciclo escolar, y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México".

En tanto, el secretario de Educación, Mario Delgado aseveró que:

"Continuamos trabajando con las distintas representaciones de las y los maestros de la CNTE, para la búsqueda de acuerdos en beneficio de la educación de nuestro país".

Recordó que ya está la hoja de ruta para la desaparición de la USICAMM y también la propuesta para crear una aseguradora pública, ya que no se puede abrogar la reforma a la ley del ISSSTE del 2007.