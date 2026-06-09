Mundial 2026: Gobierno decreta "Quédate en Casa" para trabajadores; UNAM se suma

Rumbo al Mundial 2026, esta mañana 9 de junio amanecimos con la publicación deldecreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación, que propone la modalidad de trabajo remoto o "home office" para trabajadores administrativos de oficinas públicas y privadas durante la Ceremonia de Inauguración de la Copa del Mundo 2026, el día 11 de junio.

Al inicio de la conferencia del pueblo, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum lo anunció públicamente. En el Diario Oficial de la Federación establece el trabajo remoto para personas que se dediquen a a actividades administrativas del servicio público en la Ciudad de México.

Además, exhorta a la iniciativa privada y actividades no esenciales "a que implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o esquemas flexibles de organización laboral.

¡Ya es decreto!

La medida, según detalla el decreto del DOF, es para favorecer la movilidad urbana y la seguridad vial. En el tercer artículo, podemos ver el anuncio de suspensión de clases el día 11 de junio para los niveles básico (primaria y secundaria), medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con sede en la Ciudad de México públicas y privadas.

#9deJunio2026 Se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México.

https://t.co/FQgZeXpkWD — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) June 9, 2026

¿A quién va dirigido esta modalidad?

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, leyó el decreto que se publicó en el D.O.F y detalló que la medida va dirigida a:

Trabajadores del sector privado

Trabajadores de la Administración Pública

Estudiantes

UNAM se suma a la suspensión de labores por Mundial 2026

Asimismo, la noche de este 8 de junio la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció también la suspensión de clases para este 11 de junio a través de un comunicado difundido por medio de sus redes sociales.

Cabe señalar, que se de acuerdo con el calendario escolar, estudiantes y maestros están concluyendo el semestre. Sin embargo, es hasta el viernes 3 de julio que oficialmente se terminan las actividades y se van de vacaciones administrativas, para reincorporarse a las actividades hasta el lunes 27 de julio.