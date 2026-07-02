México descarta negociar un tratado de libre comercio con China

El gobierno federal descartó negociar un tratado de libre comercio con China y reiteró que su prioridad será fortalecer el T-MEC y consolidar la integración económica con Estados Unidos y Canadá.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió que México mantiene relaciones comerciales con China, pero no prevé abrir negociaciones para un nuevo acuerdo de libre comercio.

"Más bien lo que estamos haciendo es defender la posición de México en su principal mercado, que son los Estados Unidos", explicó el funcionario al responder si el nuevo escenario comercial llevaría al país a buscar un acuerdo con Pekín.

Ebrard recordó que México ya cuenta con dos instrumentos comerciales de alcance internacional: el T-MEC y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), por lo que el gobierno concentra sus esfuerzos en preservar las ventajas que ofrece el mercado norteamericano.



Ebrard recordó que México ya cuenta con dos instrumentos comerciales de alcance internacional. Foto: Cuartoscuro

Situación y futuro del T-MEC tras notificación de Estados Unidos

El secretario añadió que tampoco existe la intención de negociar un acuerdo bilateral con Canadá, al señalar que la relación comercial entre ambos países ya está cubierta por los tratados vigentes y no enfrenta diferencias que justifiquen abrir una negociación adicional.

Las declaraciones se producen un día después de que Estados Unidos notificó que no extenderá de manera anticipada la vigencia del T-MEC. El tratado permanecerá en vigor hasta 2036 y será sometido a revisiones anuales, un escenario que el gobierno mexicano considera más favorable que una eventual salida de Washington del acuerdo.

En ese contexto, la administración federal busca atraer nuevas inversiones para ampliar la producción nacional y fortalecer el contenido regional en sectores como la industria automotriz, farmacéutica y de semiconductores, con el propósito de reducir la dependencia de proveedores ubicados fuera de Norteamérica.