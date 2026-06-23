IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar aceleran modernización médica

Los diagnósticos especializados llegarán más rápido a miles de pacientes tras la incorporación de nueva tecnología en hospitales y centros de salud públicos. El gobierno federal anunció este martes una serie de inversiones para modernizar equipos médicos, ampliar la telemedicina y fortalecer la atención primaria en todo el país.

Uno de los cambios más relevantes ocurre en el IMSS, donde comenzaron a operar 42 nuevos tomógrafos de alta gama en hospitales de 19 estados. La mayoría son equipos de 256 cortes con inteligencia artificial integrada, capaces de generar imágenes de mayor precisión y reducir la exposición de los pacientes a la radiación.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que la adquisición se concretó mediante compras directas a fabricantes, lo que permitió acceder a tecnología de última generación sin intermediarios. Los nuevos equipos sustituyen tomógrafos de 16 cortes que ya habían alcanzado su vida útil.

La modernización también impacta la capacidad de atención. Mientras los equipos anteriores permitían entre 20 y 25 estudios diarios, los nuevos sistemas alcanzan un promedio de 50 estudios por día. El tiempo de exposición pasó de varios minutos a apenas 15 segundos en determinados procedimientos.



El director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que la adquisición se concretó mediante compras directas. Foto: Cuartoscuro

Más consultas sin viajar

En el ISSSTE, la apuesta tecnológica se concentra en la telemedicina. El director general, Martí Batres, informó que la institución pasó de 239 unidades conectadas en 2025 a 859 durante los primeros meses de 2026.

La red permite que especialistas ubicados en hospitales regionales y en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre atiendan a distancia a pacientes de comunidades alejadas. Entre las consultas disponibles figuran cardiología, dermatología, neumología, reumatología, ginecología y urología.

Batres destacó que este modelo evita traslados largos y gastos adicionales para los derechohabientes. Como ejemplo mencionó la conexión entre unidades médicas de Chiapas y especialistas ubicados en la Ciudad de México.

Comunidades deciden cómo equipar sus clínicas

En el caso del IMSS Bienestar, la estrategia se enfoca en el primer nivel de atención mediante el programa La Clínica es Nuestra.

El director Alejandro Svarch explicó que durante 2025 se destinaron más de 4 mil 600 millones de pesos para mejorar infraestructura, equipamiento y mobiliario en 8 mil 483 centros de salud. Más de 67 mil personas participaron en la toma de decisiones sobre las necesidades de sus unidades médicas.

Según los datos presentados, el programa permitió concretar más de 42 mil acciones de mejora en menos de un año, incluyendo adquisición de equipo médico, adecuaciones físicas y ampliación de servicios.

Svarch anunció además que Yucatán se incorporará al programa con 153 unidades de primer nivel, convirtiéndose en la entidad número 24 integrada al esquema.

La modernización presentada por las autoridades forma parte de la estrategia federal para actualizar hospitales y centros de salud con herramientas digitales, equipos de diagnóstico avanzados y nuevos mecanismos de atención que buscan reducir tiempos de espera y ampliar la cobertura médica.