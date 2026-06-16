Gobierno federal reporta caída en homicidios dolosos diarios

El gobierno federal llegó a la semana de la inauguración del Mundial 2026 con el dato que buscaba instalar en la conversación pública: mayo cerró con un promedio de 47.3 homicidios dolosos diarios, el nivel más bajo para ese mes en los últimos 12 años.

La cifra fue presentada por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el informe mensual de incidencia delictiva en Palacio Nacional.

Según los datos consolidados de las 32 fiscalías estatales, el promedio diario de homicidios cayó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026.

El gobierno destacó que la reducción acumulada alcanza 46 por ciento desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, equivalente a 39 homicidios menos por día.

50.4 homicidios diarios

El dato más sólido de la presentación aparece en una lámina menos destacada: el promedio de 50.4 homicidios diarios registrado entre enero y mayo de 2026, el nivel más bajo para ese periodo desde 2016.

Conferencia de prensa matutina. Martes 16 de junio 2026 https://t.co/zl4kV9woDU — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 16, 2026

Sin embargo, el punto de comparación utilizado para destacar la caída de 46 por ciento, se coloca en septiembre de 2024, mes elegido como referencia, que registró uno de los niveles más altos de violencia del periodo reciente. La comparación fortalece el tamaño de la reducción reportada.

Acciones y resultados de la estrategia federal de seguridad

La presentación mostró una tendencia favorable en 28 estados, donde se reportaron reducciones en su promedio diario de homicidios respecto al mismo periodo de 2025. San Luis Potosí encabezó la lista con una caída de 81 por ciento, seguido por Zacatecas con 63 y Quintana Roo con 60.8.

Entre las entidades prioritarias para la estrategia federal, Guanajuato registró una reducción de 68 por ciento al pasar de 12.7 homicidios diarios en febrero de 2025 a 4.1 en mayo de este año.

El Estado de México reportó una caída de 60 por ciento; Guerrero, de 56; Baja California, de 46; y Morelos, de 49, descenso que la funcionaria vinculó a operativos federales y a la detención de funcionarios municipales, incluido el alcalde de Cuautla.

OMAR GARCÍA HARFUCH.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, muestra los casos relevantes en combate al crimen organizado. Foto: Cuartoscuro

La fotografía presentada por el gobierno también dejó espacios en blanco. Mientras el informe dedicó varias gráficas a los estados que mejoraron sus indicadores, no explicó qué ocurrió en las cuatro entidades donde la tendencia no fue favorable.

Análisis de las cifras y omisiones en el informe oficial

Tampoco precisó el peso de esos estados en la estadística nacional ni las razones detrás de sus incrementos. La ausencia resulta relevante porque la reducción territorial fue uno de los principales argumentos utilizados para respaldar la estrategia de seguridad.

También llamó la atención el caso de Sinaloa. Aunque ocupa el cuarto lugar nacional en homicidios dolosos y concentra 6.8 por cienti de los asesinatos registrados en el país durante los primeros cinco meses del año, no contó con una gráfica específica ni con una explicación detallada de su comportamiento reciente.

La omisión adquiere peso porque Sinaloa ha sido uno de los principales escenarios de la estrategia federal contra el crimen organizado y uno de los estados donde el gobierno ha concentrado buena parte de sus mensajes de éxito en materia de seguridad.

Más allá de las ausencias, los indicadores de violencia muestran una tendencia descendente. Los delitos de alto impacto disminuyeron 31 por ciento desde octubre de 2024, mientras que el robo de vehículo con violencia cayó 43 por ciento.

Entre enero y mayo de 2026 también se reportaron reducciones en feminicidio, secuestro, robo con violencia, robo a transportista y lesiones dolosas por arma de fuego.

Las cifras respaldan la narrativa de mejora que impulsa el gobierno. La selección de los datos que llegaron al reflector muestra otra historia: en seguridad, los números importan, pero también lo que queda fuera de la pantalla.

DATOS DE SEGURIDAD EN MÉXICO · MAYO 2026

HOMICIDIO DOLOSO

47.3 homicidios diarios

Promedio nacional registrado en mayo de 2026 .

. 46% menos

Reducción respecto a septiembre de 2024 , cuando se registraban 86.9 homicidios diarios .

, cuando se registraban . 39 asesinatos menos al día

Diferencia entre el inicio del sexenio y mayo de 2026 .

y . Mayo más bajo en 12 años

Es el menor promedio diario para un mes de mayo desde 2015.

para un mes de mayo desde 2015. 50.4 homicidios diarios

Promedio nacional entre enero y mayo de 2026 .

. Nivel más bajo desde 2016

Para un periodo enero-mayo.

LOS ESTADOS MÁS VIOLENTOS

Concentraron el 54% de los homicidios del país durante los primeros cinco meses de 2026.

Guanajuato — 8.8% Baja California — 7.8% Chihuahua — 7.7% Sinaloa — 6.8% Morelos — 5.9% Estado de México — 5.9% Guerrero — 5.5% Veracruz — 5.3%

LOS ESTADOS CON MAYORES REDUCCIONES

San Luis Potosí : -81%

: Zacatecas : -63%

: Quintana Roo: -60.8%

ESTADOS PRIORITARIOS

Guanajuato

68% menos homicidios

De 12.7 asesinatos diarios en febrero de 2025 a 4.1 en mayo de 2026 .

. Estado de México

60% menos

De 6.6 a 2.7 homicidios diarios.

Guerrero

56% menos

De 6.6 a 2.9 homicidios diarios .

. Baja California

46% menos

De 7.1 a 3.8 homicidios diarios.

Morelos

49% menos

De 3.7 a 1.9 homicidios diarios entre abril y mayo de 2026.

DELITOS DE ALTO IMPACTO

31% menos

Entre octubre de 2024 y mayo de 2026 .

. 437.7 delitos diarios

Promedio nacional registrado en mayo.

57% menos

Comparado con 2018.

Nivel más bajo en nueve años

ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA

43% menos

Desde octubre de 2024.

85.7 robos diarios

Promedio registrado en mayo de 2026.

57% menos

Respecto a 2018.

2026 apunta a ser el año con menos casos en nueve años

OTROS DELITOS (ENERO-MAYO 2026 VS. 2025)

Feminicidio: -9.1%

Lesiones por arma de fuego : -7.9%

: Secuestro: -32.1%

Extorsión: -5.2%

Robo con violencia: -16.5%

Robo a casa habitación con violencia: -2.7%

Robo de vehículo con violencia : -23.4%

: Robo a transportista con violencia: -25.7%

Robo a transeúnte con violencia: -9.3%

Robo a negocio con violencia: -13.8%

LOS DATOS QUE DEJÓ FUERA LA PRESENTACIÓN

⚠️ 4 estados no redujeron homicidios, pero el informe no detalló cuáles fueron ni explicó su comportamiento.

⚠️ Sinaloa concentra 6.8% de los homicidios nacionales, ocupa el cuarto lugar del país y no tuvo una gráfica específica en la presentación.

⚠️ 28 estados bajaron; 4 no.