México alista liberación de mosca estéril contra el gusano barrenador

La estrategia para contener el gusano barrenador del ganado entrará en una nueva etapa en las próximas tres semanas, cuando el gobierno federal comience la liberación de moscas estériles desde Tamaulipas para reducir la reproducción de la plaga.

Claudia Sheinbaum explicó que la producción de estos insectos se concentrará en la planta rehabilitada en Chiapas, una instalación que permaneció fuera de operación durante décadas porque el gusano barrenador había sido erradicado de América del Norte y Centroamérica.

La presidenta rechazó las versiones que atribuyen el cierre de esa planta a recortes presupuestales. Afirmó que dejó de operar porque la plaga desapareció durante años y, por esa razón, ya no era necesario mantener la producción de moscas estériles.

Según explicó, el resurgimiento del gusano barrenador después de la pandemia, primero en Panamá y posteriormente en otros países de Centroamérica, obligó a México y Estados Unidos a rehabilitar la instalación para volver a producir los insectos que interrumpen el ciclo reproductivo de la plaga.

Sheinbaum señaló que la planta fue reacondicionada con recursos de ambos gobiernos y destacó que los trabajos concluyeron en aproximadamente un año, un plazo menor al previsto originalmente.

La dispersión comenzará en Tamaulipas y avanzará del norte hacia el sur. El objetivo consiste en crear una barrera biológica que reduzca la reproducción del gusano y limite su expansión hacia las entidades que permanecen libres de infestación.

Desafíos y perspectivas en la erradicación de la plaga

La mandataria explicó que la técnica ya fue aplicada hace varias décadas para eliminar la plaga en la región, aunque ahora incorpora mejoras en la producción de las moscas estériles para incrementar su eficacia.

Sobre el reporte de un caso detectado en Escuinapa, Sinaloa, que posteriormente fue reclasificado por provenir de Jalisco, Sheinbaum evitó asegurar que las entidades libres permanecerán sin contagios. "No se puede decir con exactitud", respondió, aunque sostuvo que el gobierno aplica todas las medidas disponibles para impedir una propagación mayor.

La presidenta consideró que la liberación de moscas estériles representa el paso más importante de la estrategia sanitaria, pero evitó afirmar que por sí sola garantice la erradicación definitiva del gusano barrenador.