Gobierno destinará 58 mil 415 millones de pesos a infraestructura educativa en 2026

La infraestructura educativa concentrará una inversión federal de 58 mil 415 millones de pesos durante 2026, con recursos destinados a construir nuevos planteles, ampliar la capacidad de preparatorias y universidades, además de rehabilitar escuelas públicas en todo el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia como uno de los tres ejes de su política educativa, junto con las becas para estudiantes y la ampliación de la matrícula en educación media superior y superior.

Afirmó que el propósito es garantizar que ningún alumno se quede sin acceso a la educación por falta de espacios o por el deterioro de los planteles.

La mayor parte de los recursos se dirigirá a la educación básica, con 37 mil 715 millones de pesos. De ese monto, 22 mil 694 millones corresponden al programa La Escuela es Nuestra, que este año atenderá 71 mil 482 planteles, mientras que el resto financiará obras de construcción y mantenimiento mediante otros fondos federales.

Media superior crecerá con nuevos planteles

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el gobierno impulsa el programa más amplio de expansión de preparatorias de los últimos años.

Para 2026 se ejercerán 10 mil 916 millones de pesos en 485 acciones, entre ellas la construcción de 31 nuevos planteles, 80 ampliaciones, cuatro reconversiones de secundarias y la apertura de nuevos bachilleratos nacionales "Margarita Maza".

Las obras se concentrarán en zonas con alta demanda escolar y en regiones incluidas en programas federales como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Plan Integral para la Zona Oriente del Valle de México y la estrategia de Atención a las Causas.

Universidades también ampliarán espacios

La educación superior recibirá 9 mil 783 millones de pesos para aumentar la matrícula mediante nuevos campus, ampliaciones y obras de mantenimiento.

Los recursos alcanzarán a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el Tecnológico Nacional de México, universidades públicas estatales, universidades interculturales, normales y la Universidad Pedagógica Nacional. También comenzará la construcción de un nuevo plantel del Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala.

El objetivo es generar 330 mil nuevos espacios en educación superior y continuar la expansión de instituciones públicas en regiones donde la oferta universitaria sigue siendo insuficiente.

La Escuela es Nuestra alcanzará cobertura total

La coordinadora del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, informó que durante este año se alcanzará el 100 por ciento de cobertura en secundarias públicas, planteles de educación media superior, centros de atención múltiple y escuelas de educación inicial.

Añadió que en 2027 concluirá la incorporación universal de preescolares y primarias, con lo que todas las escuelas públicas del país habrán recibido recursos directos para mejorar su infraestructura.

Al cerrar la presentación, Sheinbaum destacó que la inversión federal en escuelas no incluye los recursos que destinan los gobiernos estatales, por lo que el monto total para infraestructura educativa será mayor.