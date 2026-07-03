Guerra criminal en Michoacán deja minas, extorsión y colombianos detenidos

La ofensiva del gobierno federal contra los grupos delictivos en Michoacán enfrenta un nuevo desafío. Además del cobro de piso que afecta a productores y comerciantes, las organizaciones criminales recurren a minas antipersona y artefactos explosivos improvisados para defender los territorios que disputan en Tierra Caliente.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la extorsión sigue presente en la entidad. Aseguró que el combate no depende únicamente de capturar cabecillas, sino de labores de inteligencia, coordinación entre las fuerzas de seguridad y denuncias anónimas mediante la línea 089.

También rechazó que exista temor para visitar Uruapan o Tierra Caliente y afirmó que regresará a Michoacán en otra ocasión, aunque no fijó una fecha.

Detectan 625 artefactos explosivos

El secretario de la Defensa informó que, desde noviembre del año pasado, las Fuerzas Armadas localizaron 625 artefactos explosivos improvisados, entre minas terrestres y dispositivos adaptados para drones.

Explicó que un grupo especializado desarrolla operaciones de desminado en rutas de Apatzingán, El Guayabo y El Alcalde. Además, la industria militar desarrolla vehículos antiminas y analiza la adquisición de drones capaces de detectar explosivos antes de que representen un riesgo para la población o para las fuerzas de seguridad.

El mando militar atribuyó la colocación de estos artefactos a la confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos criminales que buscan conservar el control de municipios como Tepalcatepec, Coalcomán y Apatzingán.

Colombianos bajo investigación

Omar García Harfuch confirmó la detención de ciudadanos colombianos presuntamente relacionados con la fabricación de explosivos utilizados por organizaciones criminales en Michoacán.

El secretario explicó que las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia indican que varios ingresaron al país por distintos aeropuertos, incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Agregó que las autoridades identificaron a uno de los principales responsables de esa estructura criminal y mantienen coordinación con el gobierno de Colombia para ampliar las investigaciones.

Las declaraciones muestran un cambio en el perfil de la violencia que enfrenta Michoacán. La disputa territorial ya no sólo se refleja en extorsiones y enfrentamientos armados. El uso de explosivos improvisados y la participación de especialistas extranjeros elevan el riesgo para comunidades, productores y fuerzas de seguridad que operan en Tierra Caliente.