Gobierno de México tiene dinero para enfrentar catástrofes

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que renovó el Seguro para Catástrofes 2026-2027, de Agroasemex S.A., duplicando su suma asegurada a 10 mil 400 millones de pesos.

De esta forma, confirma que el gobierno federal tiene dinero para enfrentar posibles desastres naturales, además de que se amplía su capacidad para proteger el patrimonio público y atender de manera oportuna a la población afectada por fenómenos naturales.

Señaló que la cobertura del seguro abarca todo el territorio nacional ante sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media alta, con vigencia del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027.

La dependencia federal precisó que el seguro se integra con dos componentes: un Fondo de Administración de Pérdidas por 400 millones de pesos y "un seguro paramétrico" de 10 mil millones de pesos, "diseñado para garantizar una respuesta financiera oportuna ante catástrofes de alta severidad.

Hacienda sostuvo que este seguro "se suma a una estrategia de gestión de riesgos que la actual administración federal ha impulsado para proteger el patrimonio público federal".

#Comunicado Hacienda



El Gobierno de México refuerza su compromiso con la protección de la población ante posibles desastres naturales, con la renovación del Seguro para Catástrofes 2026-2027.



Este instrumento duplica su suma asegurada a $10´400,000,000.00 (diez mil... pic.twitter.com/fcOmvrKIzb — Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 9, 2026

Contexto y antecedentes del Fondo de Desastres Naturales

Ello incluye los Seguros Patrimoniales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y el Bono para Catástrofes, complementando los recursos presupuestales del Ramo 23 destinados a proteger a la población y atender los efectos de fenómenos naturales.

Cabe recordar que desde el sexenio pasado, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que se tomaran los recursos que se tenían en los diversos fondos, en este caso para catástrofes, el Fondo de Desastres Naturales conocido como el FONDEN.

Así, en 2020, con la justificación de obtener más recursos públicos frente a la crisis derivada de la pandemia y a la disminución de los ingresos del Sector Público, el Congreso de la Unión aprobó la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos el FONDEN, que formaba parte de la Ley General de Protección Civil.

De esta forma, sin dejar garantías sólidas para su funcionamiento, en 2021 comenzó a vaciarse este fideicomiso que reportó una bolsa de recursos de 35 mil 140 millones de pesos al cierre de 2020.