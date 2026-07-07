México exige al FBI aclarar su papel en la captura de Zambada

El gobierno de México pidió a la Fiscalía General de la República solicitar información formal al FBI para esclarecer si esa agencia participó en el operativo que llevó a Estados Unidos a Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, después de que un reportaje publicado el 2 de julio mostrara la aeronave utilizada en ese traslado como parte de una exhibición donde el propio buró se atribuye la operación.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hasta la publicación de ese reportaje el gobierno mexicano sólo contaba con la versión oficial proporcionada por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien aseguró públicamente que ninguna agencia estadounidense había intervenido. "No se entiende por qué se presenta este avión como una operación de una agencia de los Estados Unidos", dijo.

Cronología y contradicciones en el operativo de traslado

La mandataria sostuvo que el reportaje abrió una contradicción que debe aclararse. "¿Quién mintió o quién miente?", preguntó al insistir en que el asunto rebasa un caso de seguridad y se convierte en un tema de la relación bilateral entre ambos países.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconstruyó la cronología del caso: la captura de Ovidio Guzmán en enero de 2023, su extradición a Estados Unidos, la llegada de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense en julio de 2024, la solicitud de información presentada por México y la respuesta de Ken Salazar, quien negó cualquier intervención de agencias estadounidenses. También recordó que el 9 de mayo de 2025 el gobierno de Estados Unidos recibió a 17 familiares de Ovidio Guzmán.

El canciller Roberto Velasco informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía gestionar directamente la petición de información ante el FBI. Explicó que la embajada estadounidense ya aportó algunos datos sobre la aeronave exhibida en un museo de El Paso, Texas, pero consideró indispensable conocer oficialmente si esa agencia participó en el operativo.

Sheinbaum explicó que la nueva solicitud surge exclusivamente por la información difundida en el reportaje del 2 de julio. Aseguró que antes de esa publicación no existía ningún elemento oficial que contradijera la versión entregada por la representación diplomática estadounidense.

Reacciones oficiales y acciones legales en curso

Durante la conferencia, la presidenta evitó adelantar conclusiones sobre la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República el 18 de agosto de 2024. Señaló que corresponde exclusivamente a ese órgano autónomo informar el avance de las carpetas abiertas, incluida la indagatoria sobre la aeronave que salió de México con el sistema de localización apagado y la investigación relacionada con la entonces fiscal de Sinaloa.

"Eso lo tiene que informar la Fiscalía", respondió en varias ocasiones cuando se le preguntó por el ingreso y salida de la aeronave, la matrícula utilizada, la investigación sobre funcionarios mexicanos y las diligencias abiertas desde hace casi dos años.

La mandataria sostuvo que el punto central para México es la defensa de la soberanía. Señaló que el gobierno mexicano preguntó formalmente a Estados Unidos si alguna de sus agencias había participado en el operativo y recibió una respuesta negativa. Ahora, añadió, aparece información pública que contradice esa versión.

"No se puede decir una cosa y después decir otra al gobierno de México", afirmó. Agregó que, de confirmarse una intervención del FBI sin informar a las autoridades mexicanas, corresponderá a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores determinar las consecuencias jurídicas y diplomáticas.

Sobre una eventual responsabilidad del exembajador Ken Salazar, Sheinbaum recordó que los representantes diplomáticos cuentan con inmunidad, aunque consideró relevante esclarecer los hechos, sobre todo porque, según publicaciones recientes sobre un libro próximo a editarse, el exdiplomático mantendría la misma versión de los acontecimientos.

La presidenta subrayó que la controversia con Estados Unidos no modifica el trabajo del Gabinete de Seguridad. Destacó que soldados, marinos y elementos de la Secretaría de Seguridad han perdido la vida en el combate contra las organizaciones criminales y rechazó cualquier insinuación de acuerdos con esos grupos.

En ese contexto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de la estrategia federal en Sinaloa. Informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 fueron detenidas 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto; además se aseguraron más de 94 toneladas de drogas, entre ellas mil 300 kilogramos y más de dos millones de pastillas de fentanilo, 5 mil 900 armas de fuego y se destruyeron 2 mil 412 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas.

Sheinbaum insistió en que su administración "nunca va a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada" y sostuvo que las acciones desplegadas en Sinaloa muestran que la estrategia federal se dirige contra todas las estructuras criminales que operan en la entidad.