Gobierno exhibirá cronología del caso Zambada y la actuación de EU

La captura de Ismael "El Mayo" Zambada volverá al centro de la conferencia matutina. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este martes el gobierno federal abrirá una línea de tiempo con documentos, declaraciones y comunicaciones oficiales para esclarecer cómo ocurrió la operación y responder a las contradicciones que, dijo, existen entre la versión presentada en 2024 y la que hoy reconocen autoridades estadounidenses.

La mandataria adelantó que participarán la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Fiscalía General de la República. Cada dependencia expondrá la información que obra en su poder sobre el traslado del presunto cabecilla del narcotráfico y las comunicaciones sostenidas con el gobierno estadounidense.

Sheinbaum dijo que el propósito es esclarecer las diferencias entre lo que informaron funcionarios de Estados Unidos en aquel momento y los datos que han surgido posteriormente a partir de investigaciones periodísticas y de la documentación reunida por las autoridades mexicanas.

¿Cómo se desarrolló la captura de Ismael "El Mayo" Zambada?

La mandataria adelantó que durante la conferencia matutina se mostrarán las declaraciones que entonces emitió el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, así como la información enviada por el entonces embajador de Estados Unidos y los datos que actualmente reconoce el gobierno estadounidense. "¿Quién mintió?", planteó al explicar el propósito de la presentación.

Afirmó que resulta necesario conocer con precisión cómo se desarrolló la captura y qué provocó, pues la forma en que ocurrió la captura tuvo consecuencias para la seguridad en el país. Señaló que los hechos derivados de esa operación alimentaron la confrontación entre grupos criminales, con efectos que rebasaron a Sinaloa.

Sheinbaum subrayó que el caso rebasa la captura de un presunto cabecilla del crimen organizado. Afirmó que el gobierno mexicano mantiene la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero advirtió que ninguna operación contra la delincuencia puede justificar actos de injerencia o intervención en territorio nacional.

La presidenta aseguró que el gobierno mexicano combate todos los días a la delincuencia organizada, pero subrayó que esa estrategia debe desarrollarse con pleno respeto a la soberanía nacional. Agregó que ambos principios no son incompatibles.

Sostuvo que México continuará colaborando con las autoridades estadounidenses, aunque bajo el principio de cooperación sin subordinación y sin aceptar acciones unilaterales. Esclarecer lo ocurrido, dijo, resulta indispensable para la relación bilateral.

La presidenta adelantó que la exposición marcará el inicio de una revisión pública del caso, al considerar que se trata de un asunto de relevancia nacional y de interés para la relación entre ambos países.