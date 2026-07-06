Revisión del T-MEC y consumo fortalecen expectativas para el segundo semestre

La revisión del T-MEC, el crecimiento de la industria manufacturera y el consumo interno forman la apuesta del gobierno para acelerar la economía durante el segundo semestre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los primeros indicadores del segundo trimestre ya muestran una mejoría y anticipó un cierre de año con mayor actividad productiva.

Uno de los motores, dijo, será el programa Vivienda para el Bienestar, que todavía no alcanza su mayor ritmo de construcción. Explicó que ese plan impulsa el empleo porque la edificación demanda insumos y servicios que benefician a otras ramas de la economía.

La presidenta también destacó el crecimiento de la industria de autopartes y de la manufactura electrónica, sectores que, aseguró, mantienen una expansión importante pese al entorno internacional.

Otro indicador que utilizó para respaldar su diagnóstico fue el récord en la venta de vehículos nuevos durante el primer semestre del año. Consideró que esas cifras reflejan la capacidad de compra de las familias y el fortalecimiento del mercado interno.

¿Qué avances presenta la revisión del T-MEC?

Sheinbaum atribuyó ese comportamiento al efecto combinado de los programas sociales y la generación de empleo. Argumentó que una mayor disponibilidad de ingresos impulsa el consumo y fortalece la actividad económica desde los hogares.

La presidenta informó que el 20 de julio llegará a México una delegación del gobierno de Estados Unidos para continuar las conversaciones sobre la revisión del T-MEC. El objetivo, explicó, es mantener condiciones de certidumbre para las inversiones y reducir cualquier escenario de incertidumbre para las empresas.

Adelantó que durante la semana el gobierno profundizará en la transformación de la industria exportadora mexicana. Señaló que el antiguo modelo de maquila evolucionó hacia procesos de manufactura altamente especializados, con producción y ensamble de equipos tecnológicos, turbinas y componentes para la industria robótica.

Sheinbaum sostuvo que esa integración productiva fortalece la competitividad de México dentro de América del Norte y constituye uno de los argumentos que el gobierno presentará durante el proceso de revisión del tratado comercial.