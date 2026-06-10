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Sheinbaum acelera trámites para atraer inversiones y abrir negocios

El gobierno federal anunció una ofensiva para simplificar trámites de inversión, reducir tiempos regulatorios y facilitar la apertura de pequeños negocios. La estrategia forma parte del Plan México para impulsar crecimiento económico y combatir la corrupción.

El gobierno federal presentó nuevas medidas para agilizar inversiones y facilitar la apertura de negocios en el país. Foto: Presidencia
El gobierno federal presentó nuevas medidas para agilizar inversiones y facilitar la apertura de negocios en el país. Foto: Presidencia

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La simplificación de trámites se convirtió en uno de los ejes económicos del gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta presentó un paquete de medidas para acelerar inversiones, reducir tiempos de respuesta y digitalizar procesos que históricamente han sido señalados por empresarios como focos de burocracia y corrupción.

El anuncio incluye cuatro frentes: una inversión de 4 mil 600 millones de dólares de Mercado Libre, una oficina especial para facilitar proyectos de gran escala, la reducción de trámites en Cofepris y una plataforma nacional para abrir pequeños negocios con menos requisitos.

La nueva Oficina de Promoción de Inversiones de la Presidencia dará acompañamiento a proyectos superiores a 2 mil millones de pesos. La meta es que las empresas obtengan respuestas a sus trámites en un máximo de 60 días, mediante procesos digitales y con seguimiento directo del gobierno federal.

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PEDRO RIVAS.
La meta es que las empresas obtengan respuestas a sus trámites en un máximo de 60 días. Foto: Cuartoscuro

Ventanilla única para grandes inversiones

Sheinbaum explicó que el esquema busca evitar retrasos administrativos y cerrar espacios a prácticas de corrupción que suelen surgir cuando los inversionistas deben gestionar permisos ante múltiples dependencias.

La estrategia será coordinada por la subsecretaria de Economía, Ximena Escobedo, y por Crystel Arellano, responsable de la Agencia de Transformación Digital, quienes recorrerán los estados para promover el nuevo modelo de atención a inversionistas.

Otro de los cambios anunciados es la simplificación regulatoria en Cofepris. El organismo redujo el número de trámites y requisitos para agilizar registros sanitarios sin modificar los mecanismos de protección a la salud.

La presidenta sostuvo que la reducción de procedimientos permitirá obtener autorizaciones en menor tiempo, facilitar la entrada de productos al mercado y fortalecer el combate a prácticas irregulares dentro de la institución.

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MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.
El paquete también contempla una nueva Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles para micro y pequeñas empresas.

Menos requisitos para pequeños negocios

El paquete también contempla una nueva Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles para micro y pequeñas empresas. Actualmente opera en 71 municipios y busca que los emprendedores puedan iniciar actividades en un plazo de hasta 24 horas.

La herramienta digital elimina buena parte de los permisos previos que exigían gobiernos municipales y estatales. El objetivo es que los trámites puedan completarse en línea, incluidos los pagos de derechos cuando correspondan.

Sheinbaum invitó a los municipios del país a incorporarse al sistema. La apuesta del gobierno es homologar procesos, reducir costos administrativos y acelerar la apertura de negocios familiares, un sector que concentra una parte importante del empleo nacional.

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