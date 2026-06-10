Sheinbaum acelera trámites para atraer inversiones y abrir negocios

La simplificación de trámites se convirtió en uno de los ejes económicos del gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta presentó un paquete de medidas para acelerar inversiones, reducir tiempos de respuesta y digitalizar procesos que históricamente han sido señalados por empresarios como focos de burocracia y corrupción.
El anuncio incluye cuatro frentes: una inversión de 4 mil 600 millones de dólares de Mercado Libre, una oficina especial para facilitar proyectos de gran escala, la reducción de trámites en Cofepris y una plataforma nacional para abrir pequeños negocios con menos requisitos.
La nueva Oficina de Promoción de Inversiones de la Presidencia dará acompañamiento a proyectos superiores a 2 mil millones de pesos. La meta es que las empresas obtengan respuestas a sus trámites en un máximo de 60 días, mediante procesos digitales y con seguimiento directo del gobierno federal.
Ventanilla única para grandes inversiones
Sheinbaum explicó que el esquema busca evitar retrasos administrativos y cerrar espacios a prácticas de corrupción que suelen surgir cuando los inversionistas deben gestionar permisos ante múltiples dependencias.
La estrategia será coordinada por la subsecretaria de Economía, Ximena Escobedo, y por Crystel Arellano, responsable de la Agencia de Transformación Digital, quienes recorrerán los estados para promover el nuevo modelo de atención a inversionistas.
Otro de los cambios anunciados es la simplificación regulatoria en Cofepris. El organismo redujo el número de trámites y requisitos para agilizar registros sanitarios sin modificar los mecanismos de protección a la salud.
La presidenta sostuvo que la reducción de procedimientos permitirá obtener autorizaciones en menor tiempo, facilitar la entrada de productos al mercado y fortalecer el combate a prácticas irregulares dentro de la institución.
Menos requisitos para pequeños negocios
El paquete también contempla una nueva Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles para micro y pequeñas empresas. Actualmente opera en 71 municipios y busca que los emprendedores puedan iniciar actividades en un plazo de hasta 24 horas.
La herramienta digital elimina buena parte de los permisos previos que exigían gobiernos municipales y estatales. El objetivo es que los trámites puedan completarse en línea, incluidos los pagos de derechos cuando correspondan.
Sheinbaum invitó a los municipios del país a incorporarse al sistema. La apuesta del gobierno es homologar procesos, reducir costos administrativos y acelerar la apertura de negocios familiares, un sector que concentra una parte importante del empleo nacional.