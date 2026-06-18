Gobierno simplifica trámites; promete agilizar autorización de inversiones

La administración federal eliminó mil 711 trámites y simplificó otros 3 mil 497 como parte de una estrategia para reducir la carga burocrática sobre ciudadanos, empresas e inversionistas.

Durante la conferencia matutina, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó que el avance alcanza 60 por ciento de los 5 mil 594 trámites catalogados en la administración pública federal.

La reducción no implicó cambios regulatorios. Según explicó el funcionario, muchos procedimientos duplicaban funciones y ahora quedaron concentrados en una sola gestión. El promedio de requisitos pasó de seis a dos documentos.

El gobierno prevé cerrar 2026 con más de 4 mil 500 trámites intervenidos y concluir el proceso durante el primer trimestre de 2027.

Gob.mx y Llave MX concentran los servicios

La simplificación se apoya en herramientas digitales que concentran trámites y servicios federales. El portal gob.mx acumula 56 millones de usuarios y recibe cerca de dos millones de visitas semanales.

La plataforma Llave MX, utilizada para identificarse y acceder a servicios gubernamentales, suma 24 millones de cuentas activas y opera con 242 sistemas integrados. El objetivo es que cada vez más procedimientos puedan completarse a distancia sin acudir a oficinas públicas.

Entre las novedades figura la Ventanilla 24-7, un asistente digital basado en inteligencia artificial que orienta a los usuarios y ya permite generar la CURP de forma inmediata desde el portal gubernamental.



La plataforma nacional redujo los procedimientos de 28 a 20 y disminuyó requisitos de ocho a cinco documentos. Foto: Cuartoscuro

Menos trámites para registros civiles y pasaportes

Uno de los cambios más visibles se concentra en los registros civiles. La plataforma nacional redujo los procedimientos de 28 a 20 y disminuyó requisitos de ocho a cinco documentos.

El sistema permite solicitar correcciones, certificaciones y otros servicios sin necesidad de viajar al lugar de nacimiento. Hasta ahora ha sido utilizado por 18 millones de personas.

En el caso de los pasaportes, la Secretaría de Relaciones Exteriores redujo los procedimientos de 21 a cinco y recortó los requisitos en 50 por ciento. Los usuarios pueden cargar documentos en línea antes de acudir a su cita, lo que disminuye rechazos y tiempos de atención.

La red consular mexicana también simplificó sus procesos. Los trámites disponibles para mexicanos en el extranjero se redujeron prácticamente a la mitad y la plataforma supera los cinco millones de usuarios.

Vía rápida para inversiones

El gobierno también amplió el alcance de la Ventanilla Digital de Inversiones, creada mediante el decreto publicado el 4 de mayo.

El esquema permite obtener una autorización en menos de 30 días para proyectos que cumplan alguno de tres criterios: inversiones superiores a 2 mil millones de pesos, instalación en Polos de Bienestar o participación en sectores estratégicos.

Entre las industrias consideradas prioritarias figuran energía, química, textil, semiconductores, electrónica, infraestructura tecnológica, dispositivos médicos, farmacéutica, aeroespacial y automotriz.

La medida busca reducir tiempos de gestión y ofrecer mayor certeza a empresas interesadas en instalar o expandir operaciones en México.

Apertura de negocios en cinco minutos

Otra de las apuestas del gobierno es la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, diseñada para micro y pequeñas empresas.

El sistema sustituye múltiples permisos por avisos digitales y permite abrir negocios de bajo impacto en cuestión de minutos. La plataforma ya opera en 105 municipios del país, frente a los 71 incorporados apenas una semana atrás.



El sistema permite abrir negocios de bajo impacto en cuestión de minutos. Imagen: Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles

Simplificación de trámites en México