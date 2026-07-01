Gobierno convierte al INEHRM en universidad pública

l gobierno federal transformará el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) en un organismo público descentralizado con facultades para impartir educación superior. La nueva institución ofrecerá licenciaturas, maestrías, especialidades y diplomados como parte del sistema de centros públicos coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto durante su conferencia matutina del 1 de julio, con lo que el instituto ampliará sus funciones de investigación y difusión histórica para convertirse también en una institución de formación profesional.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, explicó que el cambio busca fortalecer una institución dedicada a estudiar, preservar y divulgar la memoria histórica del país, además de formar nuevas generaciones de especialistas en historia, ciencias sociales y humanidades.

El director general del instituto, Felipe Arturo Ávila, informó que la oferta académica inicial incluirá tres licenciaturas: Historia, Ciencias Sociales y Humanidades, y Administración Pública y Buen Gobierno. También abrirá maestrías en Humanismo Mexicano, Estudios de Género y Feminismos, y Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria Histórica.

Detalles de la oferta académica y sede

El proyecto contempla especialidades en Comunicación Política y Enseñanza de la Historia, además de diplomados sobre educación, salud, migración, ecología, inteligencia artificial, derechos humanos, energías alternativas, sociedades de cuidados y relaciones internacionales, entre otros campos.

Las clases combinarán modalidades presencial y a distancia. La convocatoria para el primer proceso de admisión se publicará durante julio, el curso propedéutico se impartirá en agosto y el primer ciclo escolar comenzará a mediados de septiembre.

La sede inicial estará ubicada en la calle Guatemala número 80, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para 2027, el instituto ampliará sus actividades al ex convento de Jesús María, inmueble que actualmente rehabilita el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Ávila anunció que el instituto impulsará un programa editorial con colecciones digitales de acceso gratuito sobre historia, ciencias sociales y cultura mexicana. Parte del material se traducirá a lenguas originarias y también estará disponible en formato de audiolibro para facilitar el acceso de personas con discapacidad visual.

Rosaura Ruiz precisó que la creación de esta nueva institución no reducirá recursos para los demás centros públicos de investigación. Indicó que este año se autorizaron 200 nuevas plazas académicas para el sistema coordinado por la Secretaría, una medida que, dijo, no se aplicaba desde hace más de una década.

La presidenta firmó el decreto al concluir la presentación y formalizó el inicio de una nueva etapa para el instituto, que dejará de concentrarse únicamente en la investigación histórica para incorporarse al sistema nacional de educación superior con programas propios de licenciatura y posgrado.