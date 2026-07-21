Golpe histórico al narco: Fuerzas Armadas decomisan 4.5 toneladas de droga en Sonora y Chiapas en un solo día

Este martes 21 de julio, las Fuerzas Armadas mexicanas dieron a conocer dos grandes decomisos en dos puntos del país: el primero ocurro en Sonora, donde se incautó 3 toneladas de metanfetamina en Sonora y el segundo ocurrió en Chiapas donde se detuvo el tráfico de 1.5 toneladas de cocaína.

¿Cómo ocurrieron los operativos?

El primero de estos operativos ocurrió en las carreteras de Sonora, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a un hombre que transportaba más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en costales de alimento para ganado.

Lo anterior ocurrió derivado de labores de vigilancia, seguridad e inteligencia, en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000, los agentes de seguridad marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja seca, quien circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

De acuerdo con la documentación de traslado, la unidad tenía como destino Tijuana, Baja California.

"Con el propósito de descartar alguna conducta ilícita, los agentes realizaron una inspección al vehículo, donde localizaron 60 costales que contenían recipientes de plástico con metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado, con un peso aproximado de 3,025 kilos de droga", dijeron las autoridades en un comunicado.

Por estos hechos, al hombre, de 49 años de edad, le fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que las drogas lleguen a las calles y afecten la salud de la población.

Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre @SSPCMexico y @FGRMexico en Sonora se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina.

Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso... pic.twitter.com/RH4oY4or8q — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

¿Cómo ocurrió el decomiso de 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas?

De acuerdo con las Fuerzas Armadas, el operativo ocurrió en aguas del Océano Pacífico, donde personal de la Secretaría de Marina (Semar), por conducto de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguró una embarcación menor con cinco presuntos infractores de la ley, quienes traían a bordo aproximadamente 1.5 toneladas de presunta cocaína, en el estado de Chiapas.

Dicha acción se llevó a cabo durante un vuelo de patrullaje marítimo, en donde personal naval avistó una embarcación menor a aproximadamente 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas; por lo que, en seguimiento al avistamiento, una patrulla oceánica de la Armada de México se dirigió al área para efectuar la intercepción de la embarcación.

De acuerdo a los protocolos, se le realizó una inspección donde personal naval detuvo a cinco personas y aseguró la embarcación con tres motores fuera de borda y 51 bultos con un peso aproximado de mil 530 kilos de presunta cocaína.

"En coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, una vez que el buque arribe a puerto, serán puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación correspondiente", señalaron las autoridades en un comunicado.

Cabe señalar que las autoridades ministeriales determinarán el peso exacto de la presunta droga asegurada, el cual se sumará a las estadísticas oficiales de los aseguramientos realizados por la Semar durante la presente administración, que ascienden a casi 78.5 toneladas de cocaína asegurada en la mar.

Con este aseguramiento se evitó la distribución de aproximadamente 3 millones 60 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada en 335 millones 452 mil 500 pesos, para la delincuencia organizada, lo que contribuye a debilitar sus estructuras financieras y operativas.