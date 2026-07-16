Marco Rubio advierte que grupos terroristas de extrema izquierda usan la violencia para influir en la política

La administración de Donald Trump dio un nuevo paso para redefinir su política antiterrorista.

Luego de incorporar a ocho organizaciones criminales mexicanas a sus listas de grupos terroristas, el secretario de Estado, Marco Rubio, convocó este jueves a representantes de más de 60 países para impulsar una coalición internacional que incorpore a la extrema izquierda como un nuevo frente de la estrategia de seguridad de Washington.

Acciones de la administración Trump contra cárteles y grupos terroristas

La reunión ministerial, denominada Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism, forma parte del giro que impulsa la Casa Blanca en materia de seguridad.

La administración estadounidense informó que hasta ahora ha designado a 20 organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) o Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), una clasificación que permite bloquear el acceso de esos grupos al sistema financiero de Estados Unidos, congelar activos y cortar las fuentes de financiamiento que podrían utilizar para planear y ejecutar atentados.

La incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras elevó a ocho el número de organizaciones criminales mexicanas sujetas a ese régimen jurídico. También permanecen en la lista el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos. En conjunto representan el 40% de las 20 organizaciones incluidas hasta ahora por Washington.

La decisión fue respaldada por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien sostuvo que la medida "reafirma el compromiso" del presidente Donald Trump de desmantelar a las "organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las sostienen".

Añadió que "estos grupos, y cualquiera que los financie, los apoye o colabore con ellos o con cualquier otro cártel, rendirán cuentas", y aseguró que ambos países trabajan de manera conjunta para desarticular el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas que amenazan a México y Estados Unidos.

Today, @StateDept is imposing new visa restrictions to bar Far-Left Terrorists from entering our country.



Foreigners who finance, incite, or aid and abet Far-Left Terrorists are enemies of our civilization. They are not welcome in the United States.https://t.co/Xnc1dqMAHd — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

¿Cómo aborda Estados Unidos la amenaza de la extrema izquierda?

Rubio también reivindicó las nuevas designaciones. En un mensaje difundido tras el anuncio afirmó que el Cártel de Juárez y Los Viagras fueron incorporados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados y aseguró que, bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos "nunca dejará de luchar contra los narcoterroristas violentos que inundan nuestra nación con drogas mortales".

De los cárteles a la extrema izquierda

Horas después de anunciar esas designaciones, Rubio inauguró la reunión ministerial con representantes de más de 60 países para plantear que la violencia política de extrema izquierda debe convertirse en una prioridad de la cooperación internacional.

Durante su intervención sostuvo que la estrategia antiterrorista occidental mantuvo durante años "un punto ciego" al minimizar ese fenómeno.

"Demasiadas personas que ocupan posiciones de poder han restado importancia, una y otra vez, a actos de violencia e incluso de terrorismo, tratándolos como formas legítimas de expresión política siempre que respondieran a una causa de izquierda", afirmó.

Detalles confirmados sobre sanciones migratorias y cooperación internacional

Rubio aseguró que los ataques atribuidos a organizaciones de extrema izquierda han aumentado en distintos países y citó casos registrados en Estados Unidos, Alemania y Grecia para sostener que se trata de una amenaza transnacional.

El secretario de Estado también imprimió un tono político a su mensaje al afirmar que "no debemos disculparnos por enfrentar este mal" y concluyó su intervención con un llamado a "acabar con este mal de una vez por todas".

La estrategia incorpora sanciones migratorias y la ofensiva anunciada por Washington no se limita a las designaciones por terrorismo ni a la cooperación internacional.

El Departamento de Estado anunció una nueva política de restricción de visas dirigida contra personas vinculadas con grupos terroristas de extrema izquierda y organizaciones afines. La medida impedirá el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten actos de terrorismo, violencia política, sabotaje económico o apoyo logístico a esas organizaciones.

Según el comunicado oficial, las restricciones también alcanzarán a quienes promuevan la articulación entre redes extremistas para ejecutar acciones violentas. La política será aplicada con fundamento en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Una nueva doctrina de seguridad

Las decisiones anunciadas este jueves muestran que la administración Trump busca ampliar el alcance de su política antiterrorista mediante varios instrumentos simultáneos.

Por un lado, fortaleció el régimen de designaciones al incorporar a dos nuevos cárteles mexicanos y elevar a ocho el número de organizaciones criminales del país sujetas a esa clasificación.

Al mismo tiempo presentó restricciones migratorias para personas vinculadas con grupos de extrema izquierda y convocó a gobiernos aliados a construir una coalición internacional para enfrentar ese fenómeno.

Más que anuncios independientes, Washington presentó una estrategia que combina designaciones por terrorismo, sanciones financieras, restricciones migratorias y cooperación internacional para ampliar el alcance de su política de seguridad y redefinir las amenazas que pretende colocar en el centro de la agenda internacional.