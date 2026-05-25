Guardia Nacional asumirá tareas de tránsito: ¿Cuándo entra en vigor y cómo aplicará multas?

La vigilancia en carreteras federales tendrá un cambio histórico que impactará directamente a millones de automovilistas, transportistas y usuarios del autotransporte en México.

Una nueva reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación redefine las facultades de la Guardia Nacional en materia de tránsito y seguridad vial, otorgándole nuevas atribuciones para sancionar, inspeccionar vehículos y actuar en accidentes carreteros.

Sin embargo, el ajuste legal ya genera dudas entre conductores sobre cómo se aplicarán las multas, qué documentos podrán solicitar los agentes y qué ocurrirá si alguien se niega a una revisión.

En Ovaciones te decimos todo lo que tienes que saber sobre los cambios y actividades que realizarán la Guardia Nacional de México.

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Guardia Nacional atenderá tareas de Tránsito

El Gobierno de México publicó una reforma al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal con la que la Guardia Nacional (GN) asumirá funciones más amplias en las vías federales del país. Entre las nuevas atribuciones destaca la posibilidad de imponer multas directamente a quienes incumplan las disposiciones de tránsito.

La reforma también establece que las indicaciones emitidas por elementos de la Guardia Nacional tendrán prioridad sobre semáforos, señales viales y otras reglas de circulación en carreteras federales. Esto convierte a la corporación en la máxima autoridad operativa dentro de caminos y puentes de jurisdicción federal.

Además de las sanciones, la GN podrá:

Revisar licencias y tarjetas de circulación.

Verificar condiciones físico-mecánicas de vehículos.

Supervisar sistemas de frenado.

Aplicar controles de tránsito.

Realizar inspecciones médicas y toxicológicas.

Ordenar el retiro de vehículos.

Elaborar dictámenes técnicos en accidentes .

Remitir unidades a depósitos autorizados.

Otro de los puntos relevantes es el endurecimiento de medidas contra conductores bajo efectos del alcohol o drogas. La normativa indica que negarse a inspecciones o pruebas podría derivar en detención inmediata y presentación ante el Ministerio Público por resistencia o desobediencia a la autoridad.

La reforma también contempla nuevas obligaciones para transporte de carga y pasajeros, incluyendo revisiones más estrictas sobre documentación, operación y condiciones de seguridad de las unidades que circulan por carreteras federales.

Cuándo entra la GN en tareas y cómo aplicarán las multas

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación entrará en vigor a partir de mañana, por lo que las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse de manera inmediata en carreteras y puentes federales de todo el país.

De acuerdo con el nuevo reglamento, cuando un conductor incurra en una infracción, los elementos de la Guardia Nacional podrán detener el vehículo, solicitar la documentación correspondiente y emitir la boleta de infracción directamente en el lugar.

La autoridad deberá llenar la multa con información legible y especificar la sanción correspondiente según la falta cometida. También podrá solicitar documentos relacionados con el servicio prestado en casos de autotransporte federal o transporte privado.

DESDE HOY la Guardia Nacional ya puede DETENERTE, MULTARTE y hasta mandar tu auto al CORRALÓN en carreteras federales

Sí... el reglamento cambió oficialmente en México.

Y muchos conductores todavía NO saben lo que acaba de entrar en vigor.





El nuevo decreto fue publicado... pic.twitter.com/6lw4Fj4FrR — Azteca_NewsMX (@Azteca_NewsMX) May 26, 2026

En caso de accidentes menores donde únicamente existan daños materiales y no haya personas lesionadas ni conductores bajo influjo de sustancias, las partes podrán llegar a un acuerdo inmediato en el sitio. A petición de los involucrados, la Guardia Nacional elaborará un Acta-Convenio y entregará copia del dictamen técnico correspondiente.

La nueva normativa también señala que, si el responsable del percance llega a un acuerdo con el afectado en el lugar, podrá quedar exento de la multa relacionada con la infracción que originó el accidente, aunque seguirá obligado a presentar documentos vigentes.

Sin embargo, si no existe acuerdo entre las partes, la Guardia Nacional podrá remitir el caso ante las autoridades competentes y ordenar el traslado de los vehículos a depósitos autorizados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Las reformas también endurecen las sanciones contra quienes insulten, amenacen o agredan a elementos de la Guardia Nacional, así como a quienes se nieguen a entregar licencia, tarjeta de circulación o documentación requerida durante una revisión en carreteras federales.

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